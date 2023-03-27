معرض الفنادق دبي يستقطب أبرز مزودي خدمات الضيافة على مستوى العالم
معرض الفنادق دبي يستقطب أبرز مزودي خدمات الضيافة على مستوى العالم
27 مارس 2023 15:08
يستعرض معرض الفنادق دبي في دورته المقبلة بمركز دبي التجاري العالمي خلال 23 و25 مايو المقبل ..المشاريع الفندقية الجديدة في الشرق الأوسط والرامية لتلبية الطلب المتسارع في قطاع السياحة والفنادق، وذلك بحضور نخبة من الجهات الفاعلة على مستوى العالم. وتأتي هذه الدورة في توقيتٍ مثالي بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستثمار في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، مدفوعاً بشكلٍ رئيسي بالاستثمارات الجارية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة للمعرض: من المتوقع أن يسجل سوق الضيافة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 25% خلال الفترة ذاتها مع إضافة 48 ألف غرفة إلى محفظتها الفندقية، مما يوفر فرصة غير مسبوقة للمطورين وموردي المعدات والمنتجات والمصممين والمشغلين".
ويتناول المعرض أيضاً آفاق قطاع الفنادق في المنطقة، من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تساعد خبراء القطاع على استكشاف أفضل الفرص المتاحة.
وأضافت إيلين أوكونيل: "لطالما ساهمت منطقة الشرق الأوسط في رسم ملامح القطاع وتأهيله لمعالجة القضايا الهامة بشكل سريع، مما يؤكد محافظته على هذا الدور الفعال. وتلعب المنطقة ومعرض الفنادق في دبي دوراً رئيسياً في إحداث نقلة نوعية في القطاع، مدفوعةً بالتطورات الراهنة وتنامي الجهود الإقليمية لتحقيق الحياد الكربوني وتزايد تنظيم البيانات وارتفاع طلب العملاء على المرافق والخدمات الأكثر استدامة".
ويُعد تبادل المعارف والخبرات أحد المحاور الرئيسية في المعرض، بمشاركة أكثر من 100 خبير في القطاع لمناقشة القضايا الملحة وبثها مباشرةً على منصة منتدى قادة الضيافة ومؤتمر الجهات المعنية في القطاع. ويعتزم معرض ومؤتمر هايتك دبي إجراء دراسة دقيقة للتقنيات المبتكرة والخطط التحويلية، بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز، المؤسسة الشهيرة في مجال التمويل والتكنولوجيا في قطاع الضيافة. ويسلّط المعرض الضوء على أربعة محاور رئيسية؛ هي تجارب الضيوف غير التلامسية، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في قطاع الضيافة، والاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وتعزيز الإيرادات.
كما ينعقد على هامش المعرض اجتماع خاص بموظفي خدمة الغرف الاحترافيين في دولة الإمارات، أحد أهم الفعاليات العامة للمحترفين في مجال خدمة الغرف في المنطقة. ويتضمن هذا الاجتماع التفاعلي مناقشات حول سبل الحفاظ على مستوى جودة الخدمات في ظل ظروف السوق الجديدة، بما فيها تغير توقعات الضيوف والتقنيات الناشئة والتكنولوجيا والأنظمة واللوائح والمنتجات.
كما يستضيف المعرض الدورة الخامسة من مسابقة طاولة الطهاة التي تتولى تنظيمها جمعية الإمارات للطهي، حيث تشهد تنافس تسعة فرق طهو من بعض الفنادق الرائدة في المنطقة على مدار ثلاثة أيام لتقديم وجبة مميزة مكونة من خمسة أطباق للفوز بلقب أفضل فريق طهو فندقي لعام 2023.
ومن المتوقع أن يحضر المعرض ما يزيد عن 13 ألف من خبراء في القطاع ومن المستثمرين والمالكين والمتخصصين في مجال المأكولات والمشروبات وصناع القرار في مجال المشتريات والمصممين وواضعي المواصفات.
كما ينعقد كلٌ من معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي؛ ومعرض ووركسبيس، الفعالية الرائدة في مجال تقنيات أماكن العمل، على هامش معرض الفنادق دبي، ومن المتوقع أن تستقطب المعارض الأربعة أكثر من 28 ألف زائر