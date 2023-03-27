لهذا السبب.. «الاقتصاد» تستدعي 588 لعبة صيد للأطفال

رشا طبيلة (أبوظبي) أعلنت «وزارة الاقتصاد»عن استدعاء 588 لعبة صيد للأطفال متعددة الألوان من علامة «BLÅVINGAD»من أسواق الدولة بسبب احتمالية وجود خطر للاختناق خاصة للأطفال. وأشارت الوزارة إلى أنه تم استدعاء تلك اللعبة بالتعاون مع شركة الفطيم التجارية -«إيكيا» وهي مصنوعة في الصين وتم صنعها في العام 2022، بسبب اكتشاف أن المسامير الصغيرة الموجودة على اللعبة يمكن أن تنفصل، مما يؤدي إلى خطر الاختناق المحتمل، لا سيما للأطفال الصغار. وتطلب «ايكيا»من جميع العملاء الذين يمتلكون لعبة الصيد BLÅVINGAD متعددة الألوان على التوقف عن استخدامها والاتصال بها لاسترداد ثمنها بالكامل.