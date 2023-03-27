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"الاتحاد للطيران" تعود إلى كولكاتا الهندية بـ 7 رحلات أسبوعياً

«الاتحاد للطيران»
27 مارس 2023 13:13

استأنفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للدولة، رحلاتها أمس إلى مطار كولكاتا بعد قرار استئناف الشركة لرحلاتها إلى المدينة الهندية ذات الشعبية العالية. 

وستربط الاتحاد للطيران العاصمة المالية للهند، كولكاتا، بالعاصمة أبوظبي بمعدّل سبع رحلات في الأسبوع من دون توقف.

وغادرت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY256، الأولى في الخدمة الجديدة في الساعة 1:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي لأبوظبي بتاريخ 26 مارس لتحط في مطار كولكاتا الدولي، نيتاجي سوباش تشاندروا بوس، ليلة أمس في الساعة 8:10 بالتوقيت المحلي للهند.

وغادرت رحلة العودة رقم EY257 كولكاتا في الساعة 9:05 بالتوقيت المحلي للهند بتاريخ 26 مارس لتحط في أبوظبي بعد منتصف الليل بقليل.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "يسرّنا استئناف الرحلات اليومية إلى كولكاتا، والتي تعد مركزًا ثقافيًا وتجاريًا هامًا في شبه القارة الهندية. فمن شأن إعادة تشغيل هذا الجسر الجوي الحيوي مع شرق الهند أن يدعم الطلب المتنامي للمسافرين إلى وحول المنطقة، ويتيح لهم وصولاً سهلاً وميسّرًا إلى أبوظبي وإمكانية متابعة الرحلات على امتداد شبكة وجهاتنا العالمية، مع اختبار تجربة سفر راقية وعالمية المستوى. لقد كان للطلب المتزايد على السفر من تلك الوجهة أثر كبير على اتخاذ قرار إعادة الرحلات إلى هذه السوق الهامة."

وستتم خدمة الرحلات الجديدة عبر طائرة الاتحاد للطيران إيرباص A320، متيحة خدمات حائزة على الجوائز في مقصورة الأعمال التي تضم 8 مقاعد ومقصورة الدرجة السياحية التي تضم 150 مقعدًا، مع توفير مواعيد ملائمة للواصلين إلى العاصمة الإماراتية ومتابعة سلسلة للرحلات على امتداد شبكة الوجهات العالمية للشركة والتي تصل إلى 67 وجهة.

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