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الذهب يخسر في المعاملات الفورية

سبائك من الذهب
27 مارس 2023 12:25

 تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 9 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.47 في المائة أو ما يعادل 9.5 دولار ليصل إلى 1969.22 دولار للأونصة.

ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.63 في المائة أو ما يوازي 12.8 دولار لتصل إلى 2001.3 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.49 في المائة إلى 23.23 دولار، ونزل البلاتين 0.89 في المائة إلى 981.45 دولار، في حين انخفض البلاديوم 1.69 في المائة إلى 1390.53 دولار. 

 

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المصدر: وام
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