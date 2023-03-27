إدراج وبدء تداول أسهم "بريسايت" في سوق أبوظبي

أعلنت "بريسايت ایه أي ھولدینغ بي ال سي"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إدراج وبدء تداول أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "PRESIGHT".
وتمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "IHC").
وشهد الطرح العام الأولي، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 496 مليون دولار (1،822 مليار درهم)، مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين.
ويوفر إدراج أسهم "بريسايت" للمستثمرين فرصة المساهمة في الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وما لذلك من إحداث تأثير إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع.
وتُستخدَم حلول الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية، حيث تنطوي على إمكانات كبيرة لإحداث تأثيرات إيجابية وتعزيز نمو السوق في قطاعات الخدمات العامة والخدمات المالية والرياضة.
كما تواصل "بريسايت" توسعة أعمالها بصورة متسارعة لتشمل القطاعات الأخرى ذات الأولوية، وتسخير قدراتها في مجال تحليلات البيانات الضخمة للتنبؤ بالتأثيرات البيئية وتعزيز كفاءة استخدام البنية التحتية والارتقاء بمستوى نتائج العملية التعليمية.
وقال هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ بريسايت على نجاح طرحها العام الأولي ونرحب بإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. نفخر بلعب دور رئيسي في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي من خلال جذب الشركات القوية وسريعة النمو إلى سوقنا المالي الذي يتميز بنشاطه وديناميكيته. كما يعكس الأداء القوي للشركات المدرجة في أبوظبي وسط تقلبات السوق العالمية والجاذبية المتزايدة لسوقنا بين أوساط المستثمرين الدوليين التزام أبوظبي بالحفاظ على قوة بيئتها التنظيمية وجاذبيتها كوجهة داعمة لنمو الأعمال وازدهارها".
من جانبه، قال منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة "بريسايت": “يسعدنا إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم ’بريسايت‘ وبدء هذه المرحلة الجديدة كثاني شركات التكنولوجيا المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة ترسخ مكانتنا الرائدة على مستوى القطاع. ومنذ تأسيس الشركة في عام 2020، نجحنا في بناء سمعتنا كشركة رائدة تجمع بين خبرات البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي لتمكين عملائها من اتخاذ قرارات مدروسة سواء في دولة الإمارات أو على المستوى العالمي”.
وأضاف معاليه: " تعكس المستويات الاستثنائية لطلب المستثمرين على الاكتتاب مدى ثقتهم في قدرة ’بريسايت‘ على مواصلة مسار نموها المستمر. ويوفر هذا الإدراج فرصة استراتيجية مهمة للشركة من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو ومواصلة إحداث أثر إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع من خلال التحليلات الشاملة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويسعدنا أن نرحب بمساهمينا الجدد في الشركة بينما نواصل تحقيق أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل".
وقد بدأ إدراج وتداول أسهم "بريسايت" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2023 تحت الرمز "PRESIGHT" ورمز التعريف الدولي "AEE01200P230". وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، مدير الاكتتاب، بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.