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الاقتصادي

النفط يصعد مع انحسار المخاوف بشأن القطاع المصرفي

موضوعية
27 مارس 2023 08:17

 ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وارتفع برنت 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 بالمئة بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

 

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المصدر: وكالات
القطاع المصرفي
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