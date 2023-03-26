مؤسسات أبوظبي  تتوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة

سيد الحجار (أبوظبي)

اتجهت مؤسسات تجارية وصناعية في أبوظبي للتوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية المصغرة فوق أسطح المباني، ما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الخاصة بالمباني في الدولة، ويدعم جهود نشر حلول الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وباشرت شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إي دي إف»، التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية بأبوظبي، لتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة الشمسية المصغرة فوق أسطح مبانيها.

ودشنت «إيميرج» وشركة ميرال، الشهر الحالي، مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 7 ميجاواط عند الذروة على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس، ليشكل بذلك أكبر مشروع طاقة شمسية على سطح مبنى في العاصمة أبوظبي.

ووفقاً للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، فإن المباني تستهلك ما يقرب من 55% من الطلب العالمي على الكهرباء.

وسيسهم مشروع الطاقة الشمسية على السطح في جعل «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أكبر مدينة ترفيهية تعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة.

ويضم المشروع نحو 16000 وحدة شمسية تمتد على مساحة 36000 متر مربع، حيث توفر حوالي 40% من احتياجات الطاقة السنوية للمنشأة.

وتتضمن اتفاقية المشروع، التي سبق أن وقعتها شركة «مصدر» في عام 2020، حلاً متكاملاً للطاقة الشمسية على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، يشمل مهام التصميم والمشتريات والبناء، فضلاً عن عمليات التشغيل والصيانة.

مشروع متكامل

وتتعاون شركتا «إيميرج» و«ميرال» أيضاً في تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مبنى «سي وورلد أبوظبي» الذي سيتم افتتاحه خلال العام الجاري في جزيرة ياس، حيث سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح مبنى مشروع الحياة البحرية الضخم في جزيرة ياس بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.2 ميجاواط، ويشمل ذلك المبنى الرئيسي للمشروع.

وستقوم «إيميرج» بتطوير مشروع متكامل يتضمن عمليات التصميم والمشتريات والبناء، بالإضافة إلى توفير خدمات التشغيل والصيانة.

وقامت «مصدر»، بالتعاون مع «إي دي إف»، بإطلاق شركة «إيميرج» بهدف توفير حلول الطاقة المتجددة لمؤسسات القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية ولجعل عملياتها أكثر استدامة، ما يسهم في تحفيز المزيد من العملاء من القطاعين التجاري والصناعي ليصبحوا مستهلكين ومنتجين للطاقة في آن معاً، حيث يكون بمقدورهم إنتاج كهرباء نظيفة تبعاً لاحتياجاتهم، وبالتالي المساهمة في دعم تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر COP28.

مشاريع تجارية

ووقعت «إيميرج» خلال يناير الماضي اتفاقية مع «كوكا كولا الأهلية للمشروبات»، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاواط ضمن منشأتها للتعبئة في مدينة العين.

وسوف تشمل هذه المحطة، التي تقع ضمن منشأة «كوكا كولا الأهلية للمشروبات» في مدينة العين وتندرج ضمن فئة المشاريع التجارية والصناعية، وحدات طاقة شمسية مثبتة على الأرض، وأخرى على سطح المنشأة، وكذلك على مواقف السيارات.

وسوف تقوم «إيميرج» بتنفيذ المشروع بالكامل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1.8 ميغاواط عند الذروة، ويشمل ذلك أعمال التصميم والمشتريات والإنشاء، إضافة إلى تولي مهام التشغيل والصيانة لمدة 25 عاماً.

ويشهد قطاع مشاريع الطاقة الشمسية للاستخدام التجاري والصناعي نمواً غير مسبوق منذ عام 2021، وقد تعزز هذا التوجه مع الارتفاع الكبير لتكلفة الوقود والكهرباء على مستوى العالم.

وتتوقع «اي اتش اس ماركيت» أن يتم تطوير مشاريع طاقة شمسية على أسطح المنشآت التجارية والصناعية على مستوى العالم بقدرة 125 جيجاواط بحلول عام 2026.

صناعات غذائية

وخلال ديسمبر الماضي، وقعت «إيميرج» شراكة استراتيجية مع شركة «الظاهرة» الزراعية، وذلك بهدف تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مبنى شركة الظاهرة للصناعات الغذائية في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد).

وسيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح مبنى مصنع الأرز في شركة الظاهرة الواقع في «كيزاد»، وسيوفر المشروع حوالي 45% من حاجة المنشأة السنوية من الطاقة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «إيميرج» بتطوير مشروع متكامل بقدرة 1.2 ميجاواط في الذروة، ويشمل ذلك عمليات التصميم والمشتريات والبناء، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المشروع الذي يتوقع بدء تشغيله خلال العام الحالي.

ووفقاً لتقرير REmap2030 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) حول التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، فإن تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح يمكن أن تساهم في توفير حوالي 6% من إجمالي الطاقة الموّلدة في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

توليد ذاتي للكهرباء

ووقعت «إيميرج» أكتوبر الماضي، اتفاقية مع شركة «خزنة داتا سنتر»، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية مثبّتة على الأرض لتوفير الطاقة لمركز البيانات الجديد التابع لشركة «خزنة» ضمن مدينة مصدر.

وحصلت المحطة على رخصة توليد ذاتي للكهرباء بنظام الألواح الشمسية الكهروضوئية من قبل دائرة الطاقة – أبوظبي، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 7 ميجاواط عند الذروة، وستوفر الكهرباء لمنشأة «خزنة أبوظبي 6» التي يتم إنشاؤها حالياً ضمن مدينة مصدر، وستتولى «إيميرج» كامل مهام تنفيذ المشروع، بما يشمل التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة لمدة 25 عاماً.

ويعتبر مركز البيانات الجديد ثاني مراكز شركة «خزنة» ضمن مدينة مصدر، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل خلال عام 2023.

وتدير (خزنة) عدداً من مراكز البيانات واسعة النطاق، ضمن مواقع مختلفة في دولة الإمارات.

مطارات أبوظبي

أنجزت «مصدر» عام 2021 مشروع تركيب ألواح للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 3 ميجاواط على مواقف السيارات بمطار أبوظبي الدولي الجديد.

وشمل المشروع تركيب ألواح للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 3 ميجاواط على سطح مبنى مواقف السيارات المظلل، المخصص لفترات الوقوف القصيرة في المبنى الجديد لمطار أبوظبي الدولي، بمعدل 7542 لوحاً شمسياً لإنتاج الطاقة الكهربائية.