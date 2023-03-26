فنادق الإمارات.. عنصر فاعل في رحلة «الاستدامة»

رشا طبيلة (أبوظبي)

نجح القطاع الفندقي بالإمارات في أن يكون له دور فاعل في تحقيق الاستدامة، من خلال مشاريع ومبادرات لمجموعات فندقية محلية ودولية تجعلها جزءاً من رحلة العمل لتحقيق خطط الإمارات بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع استراتيجية الحياد المناخي ورؤية مؤتمر الأطراف «كوب 28».

ومن هذه المبادرات والمشاريع، بحسب مديرين ومسؤولين في مجموعات فندقية، تقليل استهلاك الطاقة والمياه، واعتماد التقنيات النظيفة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع نسبة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير وإدارة النفايات والتقليل منها، وتحضير وجبات مستدامة من المزارع العضوية، والتحول الرقمي، والمشاركة في مبادرات مع جمعيات ومؤسسات تُعنى بالمحافظة على البيئة للحفاظ على البيئة البحرية، ومنتجات مستدامة والزراعة العضوية والتشجير الحضري ودعم المجتمعات من خلال المسؤولية الاجتماعية.

وقال هؤلاء «تحقق فنادق في الإمارات معايير الاستدامة التي وضعها مجلس السفر والسياحة العالمي، حيث حدد مجلس السفر والسياحة العالمي 12 معياراً للاستدامة في القطاع الفندقي والتي تُعد دليلاً شاملاً للفنادق لتطبيق الاستدامة في فنادقها، حيث يتمثل المعيار الأول في قياس والتقليل من استهلاك الطاقة، والمعيار الثاني قياس والتقليل من استخدام المياه، والثالث تحديد والتقليل من النفايات، والرابع قياس والتقليل من الانبعاثات الكربونية، أما المعيار الخامس فهو إعادة استخدام الكتان، والسادس عدم استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد، والسابع استبدال زجاجات التزيين التي تستخدم مرة واحدة، والتاسع استخدام مواد خضراء وصديقة للبيئة للتنظيف، والعاشر خيارات أكثر صحية للغذاء، والمعيار الـ 11 هو دعم المجتمعات».

وأشار المجلس، في تقريره، إلى أنه من الضروري أن تطبق الفنادق 8 معايير من الـ 12، بينما تستطيع العمل لتحقيق 12 معياراً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

روتانا والمنتجات المستدامة

قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لروتانا: «لطالما شكّلت الاستدامة ركناً أساسياً في أي مشروع من مشاريعنا، لذلك، ومع استمرار توسّعنا في المنطقة، نسعى إلى ضمان استمتاع ضيوفنا بمنتجات مستدامة وعالية الجودة تمنحهم تجربة لا تُضاهى».

وأكد «نحن نعد إحدى العلامات الأسبق في رحلة العمل على استراتيجية الحياد المناخي تماشياً مع رؤية مؤتمر الأطراف (COP28)، ونسعى لأن تكون مساعينا لإعادة ترسيخ التزامنا بإحداث تغيير ملموس حافزاً للآخرين على مشاركتنا الرحلة».

وأضاف «في إطار مساعي تعزيز التزامنا برفع الوعي البيئي، تم مؤخراً تعيين ألكسندر غريب سفيراً شاباً للاستدامة ليشارك مجموعة (روتانا) شغفها بتحقيق التغيير، حيث تسلّط هذه الشراكة الضوء على أفضل ممارسات الاستدامة من وجهة نظر الجيل الشاب، وتلهم لبناء مستقبل مستدام». وقال «ستخوّلنا شراكتنا مع ألكسندر غريب سفيرنا للاستدامة رفع مستوى الوعي لدى الشباب، ودفعهم إلى التغيير، فيما نعمل معاً لبناء مستقبل أنظف وأكثر خضرة».

وبين هاتشينسون «عززت (روتانا)، والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، التزامها بالحد من كل ما من شأنه أن يؤثر على تغير المناخ بشكل سلبي، حيث طرحت المجموعة عروضاً مستدامة ومحسّنة في الفنادق التابعة لها في الإمارات وخارجها، وذلك ضمن استعداد المنطقة لاستضافة أكبر مؤتمر للمناخ لهذا العام تحت اسم مؤتمر الأطراف (COP28) في مدينة (إكسبو دبي) خلال نوفمبر 2023».

وأكد «تسعى روتانا للقيام بدورها وتواصل العمل لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، واعتماد التقنيات النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية. وكجزء من أهداف منصتها (روتانا إيرث) المعنية بكل ما يخص استدامة الشركة، رفعت (روتانا) نسبة استخدامها للمواد القابلة لإعادة التدوير بمعدل 8%، وخفضت نسبة تخلصها من النفايات في المكبّات إلى 17%، فضلاً عن خفضها نسبة استهلاكها للطاقة الكهربائية بمعدل 8%».

وأضاف «في إطار مبادراتها المتعدّدة، كانت (روتانا) قد بدأت بتقديم عروض فطور مستدامة ومحضرة من منتجات محلية في جميع فنادقها في الإمارات، حيث بات بإمكان الضيوف تناول وجبة فطور محضرة من مكونات مستدامة من المزارع العضوية المحلية».

وقال هاتشينسون «تركّز عروض الفطور الجديدة في المقام الأوّل على صحة الضيوف وعافيتهم، وتهدف إلى تقديم منتجات محلية طازجة، بما في ذلك ركن جديد للسلطات والخضراوات، وبيض من المراعي الحرة الإماراتية المحلية، ناهيك عن مجموعة واسعة من الأطباق النباتية».

«قصر الإمارات» والممارسات البيئية

قال مايكل كوث المدير العام لقصر الإمارات ماندراين اورينتال ونائب الرئيس الإقليمي للعمليات في الشرق الأوسط لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال»: «نحن ملتزمون في سعينا لتعزيز الممارسات الواعية بيئياً التي تمهد الطريق لمستقبل أفضل لكوكبنا».

وأضاف: «تجسد مبادرات غرفنا النباتية ومزرعة النحل والحدائق العضوية التزامنا بتقديم تجربة لا تُنسى لضيوفنا تتوافق مع قيمهم».

وبين كوث «في وقت سابق من هذا العام، قدمنا أول غرف ضيوف نباتية بالكامل في المنطقة، استجابةً للعدد المتزايد من الضيوف الذين يختارون اتباع أسلوب حياة نباتي، ومن خلال توفير غرف صديقة للنباتيين، فإننا نحد من بصمتنا الكربونية، ونعزز أسلوب حياة صحياً».

وأضاف: «لا تدعم خلايا النحل المكونة من 70 نحلة التنوع البيولوجي المحلي فحسب، بل توفر أيضاً العسل لمطاعمنا والمعجنات التي نصنعها، حيث تسمح لنا حديقتنا العضوية بزراعة المنتجات الطازجة التي تُستخدم في مطاعمنا».

«ماندارين أورينتال» والشعاب المرجانية

من جهته، قال ويرنر أنزينجير مدير عام فندق ماندارين أورينتال جميرا دبي: «الاستدامة من أولويات عملنا في الفندق، حيث قمنا العام الجاري بالتعاون مع جمعية أزرق لحماية المحيطات، وهي منظمة غير ربحية، للحفاظ على البيئة البحرية، ومجموعة من الغواصين المحترفين من أجل إنشاء حيدٍ مرجاني اصطناعي مقابل سواحل الفجيرة».

وأضاف: «تهدف الحملة إلى رفع الوعي حول أهميّة الشعاب المرجانية في النظام البيئي البحري مع المساهمة في على تعزيز حجم الساحل الإماراتي».

وعملت اللجنة التي تُعنى بشؤون الاستدامة في الفندق مع القادة في جمعية «أزرق لحماية المحيطات» من أجل تصميم حيدٍ مرجاني فريد يأخذ شكل مروحة، أي شكل رمز مجموعة فنادق ماندارين أورينتال. تمّ وضع الحيد المرجاني الاصطناعي البالغ طوله 12 متراً تقريباً، في خليج دبا قرب الفجيرة؛ بهدف تحفيز النظام البيئي، وتشجيع التنوّع البيولوجي «فيخا»، واجتذاب مجموعةٍ متنوّعة من الأحياء البحرية.

وتأتي المبادرة على التزام المنتجع بالاستدامة، وجعل الحياة «أفضل بشكل طبيعي» لكوكب الأرض والمجتمعات وضيوفها.

وقال أنزينجر «أعلنا افتتاح متجر Kind by M.O. وهو متجرٌ متنوّع متعدّد العلامات مراعٍ للبيئة يقدّم مجموعة مختارةً بعناية من ملابس البحر والسباحة والأكسسوارات المستدامة والذي يجسد التصرف بمسؤولية عند التسوق».

ويُعد مفهوم التصرف بمسؤولية «مستوحى من مبادرة دبي لبناء اقتصاد أخضر يضع المدينة في موقع الريادة العالمية على صعيد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية».

وأكد أنزينجر هذه «المبادرات تؤكد التزام المنتجع بالاستدامة وأهدافها لجعل الحياة أفضل بشكل طبيعي للكوكب والمجتمعات».

«هيلتون» والتصميم المستدام

قال نادر حليم، المدير العام للمجموعة في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبوظبي كوريو كولكشن باي هيلتون، وفندق دبل تري باي هيلتون أبوظبي جزيرة ياس ريزيدنسز «تماشياً مع التزام هيلتون بخفض بصمتها البيئية إلى النصف عالمياً والتركيز على التصميم المستدام، تم تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية ضمن فلسفة التصميم المستدام لفنادقها».

وعن هذه المبادرات في فنادق هيلتون في جزيرة ياس، قال حليم «يقوم نظام التحكم الآلي في الإضاءة ضمن جميع الأماكن العامة بضبط الإضاءة تلقائياً، وفقاً للأوقات خلال اليوم، والتحكم في السطوع، مع أوضاع إضاءة مختلفة، وتركيب مصابيح (إل إي دي) في أنظمة الإنارة كافة، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة».

وأوضح «يسمح نظام إدارة غرف النزلاء للفريق الهندسي بمراقبة جميع نقاط ضبط أنظمة تكييف غرف النزلاء، ودرجة الحرارة الفعلية، وحالة باب الشرفة، والتحقق ما إذا كان الضيف داخل الغرفة أو غير موجود فيها، وبالتالي مراقبة البيئة الفردية والتحكم فيها، حيث من خلال تحليل بيانات نظام إدارة غرف النزلاء، يكون لدى الفريق الهندسي خيار تقليل استهلاك طاقة التكييف عن طريق التحكم في نقاط ضبط التكييف بمجرد خروج الضيف من الغرفة، بالإضافة إلى أن النظام يعطي تنبيهاً إذا كان هناك أي خطأ حتى يتمكن الفريق من الاستجابة قبل ورود شكوى من الضيف.

وقال: فنادقنا في جزيرة ياس شهدت تركيب أجهزة تنظيم تدفق مياه على جميع الصنابير والدشات في الفندق، حيث ساهم استخدام أجهزة تنظيم تدفق المياه في تقليل استهلاك المياه بأكثر من 37% من 12 لتراً في الدقيقة إلى 7.5 لتر في الدقيقة، إضافة إلى نظام تكثيف متخصص يسمح بإعادة استخدام المياه المتكاثفة من داخل غرف النزلاء، حيث يتم توجيه كل المياه التي يتم تصريفها من غرف النزلاء إلى خزان مياه رمادية، وتتم إعادة استخدامها لنظام الري في الفندق، بالإضافة إلى تكوين أبراج التبريد المجهزة بتكييف الهواء. وأشار حليم إلى أنه «توجد أنظمة ذكية للتحكم في إدارة نفايات الفنادق - تقوم بفصل الكرتون والزجاج والزيوت والنفايات الأخرى. تقوم شركة خارجية لإدارة النفايات بتجميع أنواع النفايات المختلفة. تقوم شركة النفايات بشراء الكرتون ومخلفات الزيت من الفندق. وضعنا أيضاً صناديق نفايات منفصلة في الأماكن العامة، لتشجيع ضيوفنا على فصل القمامة أثناء التخلص منها».

فنادق ليفا والبصمة البيئية

قال توماس كوريان، مدير فنادق ليفا والخبير في قطاع الضيافة «نؤمن بتجارب ومبادرات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل، ونحرص باستمرار على تحسين بصمتنا البيئية».

وأضاف «إلى جانب مبادراتنا الداخلية للاستدامة حرصنا مجدداً على استخدام تقنيات مبتكرة، مثل أتمتة خدمة الضيوف، وتسجيل الوصول الرقمي غير الورقي، والشراكة مع مزودي وسائل الراحة الفندقية الصديقة للبيئة والمستدامة».

وحول أنشطتنا الأخيرة المتعلقة بالاستدامة: «شاركنا في حملة التشجير الحضري التي أطلقتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة (من أجل إماراتنا نزرع) في موسم الأعياد الماضي، ضمن محمية النحل الخاصة، في بمنطقة الميناء جنوب رأس الخيمة، إضافة إلى المشاركة بمسابقة شجرة عيد الميلاد المستدامة حيث قام الفريق في فندق ليفا في مركز مزايا سنتر، دبي، بجهود كبيرة للتأكيد على التزامنا بالمضي قدما نحو مستقبل مستدام».

وأشار كوريان «بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتركيزاً على أهداف فنادق ليفا المتعلقة بالاستدامة، تعاونا مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة لزيادة الوعي حول الاستدامة البيئية، حيث كانت نسخة عام 2022 من حملة الإمارات حملة ناجحة نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحت رعاية وزارة تغير المناخ والبيئة في دبي».

ومن ناحية دعم المجتمعات، قال كوريان: «تمت المشاركة في المؤتمر الطبي والإنساني الأخير لدعم الأطفال المحتاجين بالشراكة مع مركز الطارق للتأهيل والتوحد وسفراء الأمل، إضافة إلى زيارة مركز النور لتدريب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، فضلاً عن زيارة ودعم مركز أم القيوين للكلاب الضالة لدعم رعاية الحيوانات. قدمنا الدعم لمركز أم القيوين للكلاب الضالة».