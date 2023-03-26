الاقتصاد الأخضر يتصدر أولويات أجندة «المناطق الحرة» في دبي

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس المناطق الحرة بدبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أهم 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم، ومضاعفة حجم اقتصادها في السنوات العشر المقبلة، وأكد دوره بالتزامه نحو تحقيق مستهدفات الأجندة بمبادرات مختلفة. كما ناقش المجلس خطة عمله في ظل استعدادات الدولة لاستضافة القمة المناخية العالمية المتمثلة بمؤتمر الأطراف بشأن المناخ «كوب28» في مدينة «إكسبو دبي»، بالإضافة إلى المبادرات التطويرية لباقات التسهيلات والخدمات في المناطق الحرة لتحسين تجربة المستثمرين الأجانب.

كما ناقش المجلس آليات التنسيق المباشر مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في حكومة دبي لاستقطاب الكفاءات الإماراتية إلى شركات المناطق الحرة، وعدداً من المواضيع التي تتعلق بقطاعات الأعمال في المناطق الحرة.

وبحث المجلس مخرجات خطة «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة» الرامية لتقليل وتحسين الطلب على الكهرباء والطاقة وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ ريادة دبي وبناء مجتمعات مبتكرة صديقة للبيئة.

وبحث المجلس مقترح توحيد تسمية وتصنيف الخدمات على مستوى المناطق الحرة بدبي، وذلك وفقاً للمنهجية المعتمدة لبرنامج نموذج دبي والتي تقدم في شكل باقات؛ بما يسهم في تبسيط الخدمات والارتقاء بمستوى القنوات الخدمية داخل المناطق الحرة، ويعزز تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين ويرفع مستويات رضاهم.

ناقش المجلس أهمية استقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل في شركات المناطق الحرة بدبي، مستعرضاً المبادرات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، مؤكداً مواصلة التنسيق مع سلطات المناطق الحرة لتشجيع شركاتها على تبني مبادرات توظيف المواطنين، والاستفادة من الإمكانات والحوافز الحكومية كبرنامج «نافس».