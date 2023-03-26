%30 معدل نمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات

مصطفي عبد العظيم (دبي)

يساهم القطاع الخاص في دولة الإمارات بدور كبير في تسريع نمو سوق السيارات الكهربائية في الدولة من خلال التوسع في الاستثمار في تهيئة البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية من محطات شحن وإطلاق كيانات مستقلة للنقل الكهربائي وإقامة شراكات عالمية في قطاع مركبات الطاقة الجديدة.

ويشهد سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً في الطلب، مع توقعات أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب عند %30 لغاية عام 2028، وفقاً للمؤشّر العالمي لجاهزية التنقل الكهربائي لعام 2022.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تشهد أعلى معدلات الإقبال على المركبات الكهربائية، حيث يفكر %30 من سكان الدولة بشكل جدي باقتناء مركبة كهربائية للإسهام في عملية التحوّل الأخضر، كما تمتلك الدولة واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي إلى المركبات في العالم، مع وجود 325 محطة شحن كهربائي حالياً، وخطط لزيادة العدد بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة.

ويحظى قطاع النقل الأخضر بأهمية متزايدة مع التزام حكومة دولة الإمارات باعتماد مزيد من الحلول المستدامة والاستثمارات فيها بما ينسجم مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، لا سيما مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة في الدولة واستعدادها لاستضافة قادة العالم في وقت لاحق من العام في مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وكشفت مجموعة الفطيم مؤخراً عن إطلاق شركة النقل الكهربائي، والتي ستعمل ككيان مستقل، وتضم فريقاً من المواهب العالمية الذين يستثمرون خبراتهم في مجال المركبات الكهربائية والهجينة.

ويعتبر حسن نيرجز، المدير الإداري لشركة الفطيم للنقل الكهربائي، أن إطلاق الشركة جاء في الوقت المثالي، لا سيما مع النمو الكبير في الطلب على حلول النقل الكهربائي والتوجهات الحكومية لاعتماد التقنيات الخضراء، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على استقطاب محفظة متنوعة من العلامات العالمية والابتكارات المتقدمة والحلول المتكاملة. وكشفت شركة الفطيم للنقل الكهربائي أيضاً عن اختيارها علامة بي واي دي، التي تُعد من أبرز شركات تصنيع مركبات الطاقة الجديدة على مستوى العالم، كأول شريك لها في قطاع مركبات الطاقة الجديدة، بعد أن نجحت في بيع 1.86 مليون من مركبات الطاقة الجديدة في العالم خلال عام 2022 فقط، وأكثر من 3 ملايين مركبة حتى الآن.

من جانبه، قال إيه دي هوانج، المدير العام لشركة بي واي دي: «نجحنا لغاية فبراير 2023 في تجنب إطلاق 29 مليار كيلوجرام من الانبعاثات الكربونية، بينما نواصل طرح المزيد من حلول الحياد المناخي الأكثر كفاءة في دولة الإمارات.

كما أعلنت الفطيم للنقل الكهربائي عن توقيع شراكة مع شركة سيمنز، لإنشاء محطات Charge2Moov لشحن السيارات حيث تم نشر عدد من المحطات أمام ملاك المركبات الكهربائية، مع خطط لتوسيع حلول الشحن العامة لتعزيز البنية التحتية سريعة النمو للمركبات الكهربائية، وصولاً إلى نشر 3000 نقطة شحن عن مستوى الدولة بحلول 2030، تناسب جميع طرازات المركبات الكهربائية بمختلف علاماتها التجارية.

نشر حلول التقنية

قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الشرق الأوسط: يسرنا التعاون مع الشركات التي تمتلك رؤية واضحة وجريئة لنشر الحلول التقنية الكفيلة بالحد من استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما يسعدنا الثقة التي مُنحت لنا لتوفير التقنية اللازمة لمساعدة محطات Charge2Moov على تلبية احتياجات الزبائن، بدءاً من الشواحن السريعة في المحطات ووصولاً إلى الوحدات الجدارية المثبتة في المنازل».