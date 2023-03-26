10 مليارات دولار استثمارات «موانئ دبي العالمية»

دبي (الاتحاد)

في إطار سعي دبي المستمر لاستشراف المستقبل، استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أكثر من 10 مليارات دولار (37.3 مليار درهم إماراتي) في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية منذ عام 2012، مما يضعها بين أفضل خمسة مستثمرين على مستوى العالم، وذلك وفقاً لأحدث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن مجموعة من المستشارين الدوليين في شؤون الاستثمارات حول العالم.

يأتي ذلك انطلاقاً من مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية العالمية ومحرك قوي لنمو التجارة والصناعة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم الشبكة اللوجستية العالمية التي تتمتع بها الإمارة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تبرز البيانات التي نشرتها (إف دي آي انتليجينس) مكانتنا العالمية المتميزة في قطاع الخدمات اللوجستية، ليس في العام الماضي وحسب، بل بشكل مستمر على مدى العقد الماضي. تلامس الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية حياة الناس اليومية حول العالم، حيث يكون الأثر محسوساً في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى نعمل بشكل غير مرئي لضمان حصول الأفراد والشركات على البضائع والسلع التي يحتاجون إليها. وتتيح بنيتنا التحتية المتقدمة فرصاً تجارية غير مستغلة، وتسهم في تنمية الاقتصادات، وتوفر السلع بأسعار معقولة للجميع. ويسهم استثمارنا في الاقتصادات النامية في جعل تدفق حركة التجارة أكثر انسيابية حول العالم».