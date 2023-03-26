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الاقتصادي

عمومية «جي إف إتش» تقر 6% توزيعات نقدية

خلال الاجتماع الافتراضي (من المصدر)
27 مارس 2023 02:04

المنامة (الاتحاد)

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وافقت عمومية مجموعة جي إف إتش المالية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة.
 وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش: «في أعقاب عام من النتائج المالية القوية والتقدم الكبير الذي حققناه، نواصل البناء على دعم وثقة مساهمينا في المجموعة وفي استراتيجيتنا. يسرنا الإعلان عن موافقة المساهمين على توزيع أرباح مجزية مرة أخرى، حيث تواصل المجموعة التركيز على تحقيق القيمة لمساهمينا ومستثمرينا وشركائنا».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية «نشعر بالامتنان تجاه مساهمينا لدعمهم المستمر وثقتهم في مجموعة جي إف إتش واستراتيجيتنا، التي مكنتنا من تحقيق مزيد من التقدم عبر أنشطة أعمالنا في عام 2022، بما في ذلك تحقيق نمو مضاعف في الدخل، واستكمال استثمارات جديدة في الأسواق العالمية تفوق قيمتها 1.2 مليار دولار أميركي، وإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو رابع إدراج إقليمي للمجموعة وتوسيع قاعدة المساهمين لدينا لتوفير المزيد من السيولة».

جي إف إتش
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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