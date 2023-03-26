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الاقتصادي

"زين" السعودية تحقق أرباحاً تاريخية

أرشيفية
26 مارس 2023 13:19

حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، ثالث مشغل للهاتف المحمول في المملكة، أرباحا تاريخية معلنة نمو أرباحها بنسبة  157%  لتصل إلى 550 مليون ريال في عام  2022 ، مقابل 214 مليون ريال في 2021.

وأرجعت شركة زين، في بيان اليوم الأحد، السبب في ذلك إلى تحقيقها أعلى إيرادات في تاريخ الشركة والتي بلغت 1ر9  مليار ريال بزيادة قدرها 15% عن إيرادات العام 2021 البالغة 9ر7  مليار ريال.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة  تعود إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس وعودة الزوار الدوليين (للعمرة والأعمال) بعد تخفيف قيود جائحة COVID، بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".

وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 25% ارتفع إجمالي الربح بنسبة 9% بزيادة بلغت 431 مليون ريال.

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المصدر: وكالات
الاتصالات
شركة زين
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