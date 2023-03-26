"زين" السعودية تحقق أرباحاً تاريخية

حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، ثالث مشغل للهاتف المحمول في المملكة، أرباحا تاريخية معلنة نمو أرباحها بنسبة 157% لتصل إلى 550 مليون ريال في عام 2022 ، مقابل 214 مليون ريال في 2021.
وأرجعت شركة زين، في بيان اليوم الأحد، السبب في ذلك إلى تحقيقها أعلى إيرادات في تاريخ الشركة والتي بلغت 1ر9 مليار ريال بزيادة قدرها 15% عن إيرادات العام 2021 البالغة 9ر7 مليار ريال.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة تعود إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس وعودة الزوار الدوليين (للعمرة والأعمال) بعد تخفيف قيود جائحة COVID، بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".
وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 25% ارتفع إجمالي الربح بنسبة 9% بزيادة بلغت 431 مليون ريال.