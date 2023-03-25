نمو الطلب على اللحوم في الأسواق المحلية

ريم البريكي (أبوظبي)

سجلت شركات تربية المواشي وبيعها في أبوظبي نمواً في الطلب على شراء اللحوم في الأسواق مع بدء الشهر الفضيل، وفق ما أكده مسؤولو مبيعات وملاك شركات بيع اللحوم.

وقال علي شجاع، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «الواحة»، لـ«الاتحاد» إن نسبة الإقبال ارتفعت عن العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإقبال الملحوظ جاء تزامناً مع بدء شهر رمضان الفضيل.

وأكد أن جميع الذبائح في تطبيق «ذبيحتي» تتم تخضع لاشراف طبي متكامل في البلديات والمسالخ المعتمدة، منوهاً إلى حرص تطبيق «ذبيحتي» على عدم زيادة الأسعار على الزبائن وبقائها كما كانت قبل شهر رمضان برغم زيادتها في منافذ الاستيراد.

وأضاف أنه نتيجة للطلب المتزايد طوال العام على شراء اللحوم، قمنا بزيادة عدد سيارات توصيل الذبائح إلى جميع مدن وإمارات الدولة، والالتزام بوصولها للزبون خلال 3 ساعات فقط.

وأوضح أن المستهلكين يفضلون شراء الذبائح الكاملة خلال شهر رمضان من كل عام، فيما يفضل جمهور المستهلكين شراء الخروف النعيمي والخروف النجدي والتيس المحلي، وكذلك العجول المحلية.

إقبال على شراء الماعز الصغير

قال خالد محمد، مالك إحدى العزب لتربية وبيع المواشي، إن الطلب على شراء اللحوم مع بدء شهر رمضان الفضيل شهد نمواً ملحوظاً، خاصة من قبل المواطنين لأهمية اللحوم ودخولها في الوجبات والأطعمة الرمضانية مثل الهريس، الثريد، والشوربات، وولائم السحور.

وأوضح أن العملاء يقبلون على شراء الماعز النعيمي وبعده النجدي، وهناك إقبال كبير خلال السنوات الأخيرة على شراء الماعز الصغير، وكذلك «الصلاليات» التي يتم استيرادها من جنوب عُمان. وأفاد بأن العملاء يقومون بفحص الذبائح من خلال مسالخ أبوظبي قبل الشراء، ويتم سلخها في المكان نفسه بعد اعتماد عملية الفحص، مؤكداً التزام التجار بالتوصيات وتوجيهات بلدية أبوظبي في المحافظة على سلامة الغذاء.