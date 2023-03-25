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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل الإطار

خلال الاجتماع (من المصدر)
26 مارس 2023 02:39

تشيناي (الاتحاد) 

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اختتمت دولة الإمارات، أمس، مشاركتها في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الإطار (FWG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وذلك على مدى يومي 24 و25 مارس الجاري في مدينة تشيناي في الهند، وذلك لمناقشة التقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل الإطار لعام 2023.
وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من شما يوسف عبد الغني، مدير مشاريع، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة المالية، وسعود النوري، رئيس قسم الشؤون الآسيوية في إدارة الشراكات الدبلوماسية في مكتب مؤتمر الأطراف COP28، وفارس خميس الكعبي، محلل أول دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي، وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين، والدول المدعوة، وممثلو المنظمات الدولية.
وناقش الأعضاء خلال الاجتماع أحدث التوقعات والتداعيات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، كما تباحثوا بشأن القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة ومدى تأثيرهما على التضخم وآفاق النمو.
وقدم فريق الإمارات خلال الاجتماع توقعات النمو الاقتصادي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وارتفاع مستويات التضخم حول العالم. 

الإمارات
مجموعة العشرين
الهند
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