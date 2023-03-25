تقارير دولية: الإمارات سباقة في تبني التمويل الأخضر

حسام عبدالنبي (دبي)

صنفت تقارير صادرة عن شركات استشارات عالمية، دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تحرص على تبني التمويل الأخضر والمستدام، عبر مبادرات عدة اتخذتها بنوك ومؤسسات مالية والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأشادت التقارير الدولية بدور البنوك في دفع عجلة نمو التمويل المستدام، ما شجع العديد من الشركات على التوجه إلى التمويلات الخضراء لتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية.

نمو استثنائي

وأكد تقرير لشركة «آرثر دي ليتل»، أن استثمارات التمويل الأخضر والمستدام في دولة الإمارات حققت نمواً استثنائياً بنسبة 32% خلال العام 2022، معلناً أن دولة الإمارات تواصل استكمال رحلتها لتعزيز زخم الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناء على ذلك النمو الاستثنائي.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان «البنوك في الشرق الأوسط تدفع عجلة نمو التمويل المستدام»، إلى أن الإمارات سجلت بين عامي 2019 و2022، ارتفاعاً في عدد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الرائدة، مثل سوق دبي المالي ووزارة التغير المناخي والبيئة والشركات المدرجة في هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال إنه في ذات السياق حصلت «مجموعة ماجد الفطيم» على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.25 مليار دولار من بنك أبوظبي الأول، لتحقيق أهداف الشركة على مستوى الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لافتاً إلى أن بنك دبي الإسلامي يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على تقاريره الخاصة بشؤون الأخلاقيات والنزاهة وتحسين بيئة العمل والتأثير المجتمعي الإيجابي والإشراف البيئي والتمويل والاستثمارات المستدامة.

ركيزة استراتيجية

ورصد التقرير توجهاً متزايداً من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسريع وتيرة تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، باعتبارها ركيزة استراتيجية أساسية لتعزيز التزاماتها بالاستدامة في جميع المجالات، منوهاً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجّلت تقدماً ملحوظاً على صعيد التمويل المستدام والأخضر، حيث بلغت الاستثمارات في هذا المجال 24.55 مليار دولار أميركي خلال العام 2021، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في عام 2020، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 532% على أساس سنوي.

وقال أندرياس بويلو، الشريك في «آرثر دي ليتل» للاستشارات الإدارية، إن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات شهدت اهتماماً متزايداً من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية في الفترة الأخيرة. وأضاف أن هذا الواقع يتجسد على نحو ملحوظ في المنتجات والخدمات التي توفرها المصارف والبنوك، والتي تعكس رؤاها المستدامة، مؤكداً أن سوق السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتميز بمكانة رائدة، متفوقة على نظيرتها من الأسواق العالمية.

أهداف الاستدامة

وأكد تقرير لمجموعة أوكسفورد للأعمال، المؤسسة العالمية للأبحاث والاستشارات، أن القطاع المصرفي في أبوظبي يلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكر أن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 للإمارات تُعتبر أحد مجالات التركيز، مع تغطية مُكثفة لمجالات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمؤسسات التي تتعلق بالفرص الاستثمارية التي تظهر في القطاعات الرئيسية مثل التعامل مع النفايات والتكنولوجيات الزراعية ومصادر الطاقة المتجددة.

منصة مثالية

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، إن الدورة الخامسة من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» شكلت منصة مثالية لتوحيد الاستراتيجيات بما يتوافق مع الأهداف الموضوعة لمؤتمر «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام، مشيراً إلى أن الملتقى جمع حشداً من الخبراء الإقليميين والعالميين وقادة الفكر والرأي لاستكشاف السبل المثلى لتسهيل تدفق تريليونات من رؤوس الأموال الخاصة، والتي تعد أداة ضرورية لدفع الجهود العالمية نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف هذا القرن.

وأضاف إيمانويل: «يعد تسريع التمويل المستدام والاستثمارات المسؤولة من بين المهام الأساسية لدينا في سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق، وذلك إلى جانب معالجة مخاوف تغير المناخ والاستدامة التي تؤثر على القطاع المالي والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات على المدى الطويل، منوهاً بأنه خلال الملتقى، رحّب «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» الصادر عن «سوق أبوظبي العالمي» بـ 37 عضواً جديداً انضموا إلى قائمة الموقعين خلال الجولة الخامسة للانضمام، ما رفع عدد الجهات الأعضاء إلى أكثر من 117 من الأعضاء الذين أكدوا بتوقيعهم على «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» التزامهم تجاه العمل المناخي والاستدامة.

التمويل الأخلاقي

ويشارك مركز دبي المالي العالمي، بفعالية في دعم «مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية» والتي تعمل بمثابة منصة لبذل جهود استباقية في قطاع التمويل للوقوف على تفعيل مسرعات للحد من تداعيات التغير المناخي، وبالتالي تسريع وتيرة التحول الأخضر.

واستضاف المركز مؤخراً أول قمة للتمويل في العالم مخصصة للنهوض بأجندة العمل المناخي «كوب 28» في قطاع التمويل العالمي.

وشهد الحدث الإعلان عن نتائج أول استطلاع عالمي للخدمات المصرفية الإسلامية في مجال التجزئة على مستوى العالم وآثاره على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث أعرب 90% من عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية، ضمن مجموعة من الأسواق، عن ضرورة توفير مصرفهم منتجات تواكب أهداف التنمية المستدامة، بينما أكد 96% من المشاركين على أهمية مطابقة منتجات التمويل المتوفرة للقيم والأخلاق في حياتهم، وأبدى 87% استعدادهم لدفع رسوم أعلى مقابل منتجات مالية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

تمويل المشاريع

وتستهدف هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التعاون مع «جيه بي مورغان تشيس»، أكبر بنك في العالم من ناحية القيمة السوقية، في مجال التمويل الأخضر والمستدام والمشاركة في المشاريع المستقبلية التي تنفذها الهيئة.

وتتضمن مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي في الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة. وتسعى الهيئة إلى أن تكون نسبة 25% من قدرتها الإنتاجية من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030، الأمر الذي يعزز هامش الأرباح التشغيلية.

التمويل المستدام

واتخذت الإمارات خطوة غير مسبوقة في عام 2019 حين تم إطلاق مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، من قبل مركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي. ونشرت المجموعة مؤخراً تقارير تدعم قدرة الشركات في دولة الإمارات على مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي ضمن المنظومة الاقتصادية.

وقدم دليل القروض المرتبطة بالاستدامة نهجاً لأي مؤسسة تبحث عن تعزيز القروض المرتبطة بالاستدامة لدعم احتياجاتها المالية وأهداف الاستدامة الخاصة بها، خصوصاً أن هذه القروض تشهد اهتماماً متزايداً في دبي والمنطقة عموماً، وهي تربط شروط الاقتراض بأداء الشركات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن مركز دبي المالي العالمي يعد جزءاً من نهج شامل للاستدامة والابتكار في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، شاملاً مختلف القطاعات وفئات الأصول، مؤكداً أن المركز وأعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي يواصلان لعب دور حيوي لتمكين مستقبل خالٍ من الانبعاثات، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود أمام التحديات.

عمر شيخ: دعم الإمارات لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية يُسرِّع وتيرة التحول الأخضر

أكد عمر شيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لـ«مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية» أنه بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي نسعى لقيادة تحول نوعي، عبر تمكين القطاع من تسريع وتيرة تحقيق الحياد المناخي.

وقال إن استضافة مركز دبي المالي العالمي لأول قمة للتمويل في العالم للنهوض بأجندة «كوب 28» في قطاع التمويل العالمي، سيعمل على تسهيل اتباع نهج طموح وعملي يتسم بالشمولية للمساعدة في تحقيق التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون على نطاق عالمي، مشدداً على أهمية تركيز المؤسسات المالية على الاستدامة إن أردنا التغلب على التهديدات المتزايدة للتغير المناخي.