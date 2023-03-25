دور الطاقة الشمسية في تغيير مستقبل قطاع الطاقة في الدولة

عثمان جمعة آل علي*

تتمتع دولة الإمارات بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، حيث يمكن لأكثر من %90 من مساحتها البرية إنتاج الطاقة الشمسية بكفاءة عالية، وهو ما يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وللطاقة الشمسية القدرة على تغيير معالم وسبل توفير الكهرباء بالكامل، وخلال السنوات الأخيرة تم تسليط الضوء بشكل كبير على أهمية تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة الأهم على الإطلاق في قطاع الطاقة: الأول: أمن وموثوقية واعتمادية الإمدادات والأنظمة، والثاني: اقتصادية وكلفة خدمات الكهرباء، والثالث: متطلبات ومعايير البيئة والاستدامة. هذه المحاور تشكل التحديات الأبرز التي يواجهها العالم حالياً، رغم جدية المساعي والنوايا في مجال تحقيق الاستدامة، إلا أنها تبقى الأولويات الرئيسية التي لا تقبل المساومة وتحتّم الالتفات إليها بكل جدية واهتمام.

وتستمر شركة مياه وكهرباء الإمارات في دفع عجلة تطوير مشاريع استراتيجية عالمية رائدة من شأنها تعزيز رحلة الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وجعلها نموذجاً يحتذى به في مجال استدامة وفاعلية وكفاءة إنتاج الماء والكهرباء.

وبحلول عام 2030 سنشهد طفرة لمحطات الطاقة الشمسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات تصل إلى 600% وبقدرة إنتاجية مركبة ستبلغ 7.3 جيجاوات وخلال هذه الفترة، سيتم خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون من توليد الكهرباء لأكثر من 40%، كما سنواصل الاستثمار في محطات تحلية المياه بالتناضح العكسي لزيادة إنتاج المياه منخفضة الكثافة الكربونية، ومع دخول أربع محطات جديدة في مراحل تطوير مختلفة، لتسهم في خفض حوالي 88% من الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المياه.

وتعد أبوظبي حالياً موطناً لأكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وهي محطّة نور أبوظبي بقدرة 1 جيجاوات (تيار متردد)، كما يجري العمل على تطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاوات (تيار متردد)، والتي ستكون أكبر محطة على مستوى العالم في موقع واحد لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بمجرد دخولها مرحلة التشغيل التجاري. كذلك تعدّ محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاوات (تيار متردد) ثالث محطاتنا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبمجرد دخولها مرحلة التشغيل التجاري ستعمل على توليد ما يكفي من الكهرباء لحوالي 160 ألف منزل، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن سنوياً، وهي مساوية في الحجم والقدرة الإنتاجية لمحطة الظفرة للطاقة الشمسية.

وتعمل محفظتنا المتنامية من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة على تسريع الجهود الرامية لخفض وإزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة في الدولة، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتدعم متطلبات تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة لدائرة الطاقة - أبوظبي 2035. تعدُّ زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية من أهم أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق أهداف الاستدامة في الدولة.

وتواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات ريادة مساعي التحول في قطاع الطاقة، وتأخذ على عاتقها مسؤولية ضمان اقتصادية واستدامة واعتمادية إمدادات المياه والكهرباء في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. في السنوات العشر القادمة سنعمل على زيادة القدرات الإنتاجية للطاقة الشمسية، لدينا الحلول اللازمة، ويرسم تقريرنا الأخير خريطة الطريق لتنفيذها. بالابتكار والتعاون، سنجعل من الطاقة الشمسية حجر الزاوية في مزيج الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنساهم من خلالها في تحقيق مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

* الرئيس التنفيذي شركة مياه وكهرباء الإمارات