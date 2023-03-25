ائتلاف دولي لمشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية

عمان (د ب أ)

أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية أنها تقوم حاليا باستكمال مرحلة التفاوض مع الائتلاف صاحب العرض الأفضل لمشروع التوسعة الرابع، وهو ائتلاف مكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية.

وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة «المملكة» الأردنية أمس، إن قيمة المبالغ المدفوعة على الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة حتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ نحو 47.5 مليون دينار. وبيّنت الشركة أن من المتوقع أن يتم دفع مبلغ تقديري 6.389 مليون دينار خلال العام 2023، مشيرة إلى أنها انتهت من تقييم العروض الفنية والتمويلية المقدمة من الائتلافات المتقدمة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع.

وأعادت الشركة التأكيد على أن السير قدما في عملية التفاوض مرهون بالإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية التي يطلبها الائتلاف لتوقيع العقد.

ووفق البيان، لا تزال الشركة تتابع مع الجهات الحكومية للحصول على الإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية المطلوبة من الائتلاف حتى تتمكن من إبرام عقد تنفيذ المشروع. ويعتبر مشروع توسعة المصفاة من المشاريع الكبرى في مجال التكرير والطاقة عموما، ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة بناء هذا المشروع 2.6 مليار دولار ويتم تمويله عن طريق وكالات ائتمان الصادرات في دول مختلفة إضافة إلى مشاركة المساهمين الحاليين ومساهمين جدد.