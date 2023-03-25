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الاقتصادي

اتفاق أوروبي لحظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي

مصنع بي أم دبليو في ألمانيا (أ ف ب)
26 مارس 2023 02:39

بروكسل (د ب أ)

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أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس عبر موقع تويتر، أمس، توصل الطرفين لاتفاق في الخلاف بشأن حظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق. وأوضح الوزير الألماني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، أنه تم التوصل للاتفاق في وقت متأخر مساء الجمعة الماضي، مما يمهد الطريق أمام إمكانية إعادة ترخيص المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تقتصر على استخدام الوقود المحايد مناخياً، حتى بعد عام 2035. وأضاف فيسينج أنه تم تحديد خطوات إجرائية ملموسة وخطة زمنية محددة بشكل ملزم: «ونحن نسعى إلى إتمام العملية بحلول خريف 2024». 
من جانبه، كتب تيمرمانس على تويتر: «توصلنا إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن الاستخدام المستقبلي للوقود الإلكتروني في السيارات»، وقال إنه سيتم العمل الآن على ضمان المصادقة على المرسوم الخاص بمعايير ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للسيارات بأسرع ما يمكن.

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