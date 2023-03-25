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قواعد جديدة لتصدير المواد الغذائية في تركيا

قواعد جديدة لتصدير المواد الغذائية في تركيا
26 مارس 2023 02:39

أنقرة (د ب أ) 

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أفاد تقرير إخباري بأنه يتعين على الشركات في تركيا إخطار وزارة التجارة قبل تصدير المواد الغذائية الرئيسية بما في ذلك البطاطس واللبن، بموجب قواعد جديدة أُعلنت أمس، بحسب وكالة بلومبرج.  ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، تدخل التغييرات حيز التنفيذ على الفور، وهي تشمل أيضا تصدير البصل والعدس والزبدة والكريمة.  وتأتي القواعد الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد معدل تضخم مرتفعا، ومتواصلا في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب تداعيات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا في فبراير، والتي فاقمت الضغوط على الإنتاج الزراعي. 

تركيا
وزارة التجارة
المواد الغذائية
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