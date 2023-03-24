8.5 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يناير 2023 ليصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) مقارنة مع 7.2 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2022، مسجلاً نمواً قدره 18%، وفقا لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وبلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال شهر يناير الماضي نحو 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار) مقارنة مع نحو 1.55 مليار درهم (423 مليار دولار) لشهر يناير من العام الماضي، بنمو 16.3%، فيما زاد إجمالي واردات الدولة ليصل إلى 6.7 مليار درهم (1.83 مليار دولار) مقارنة مع 5.68 مليار درهم (1.55 مليار دولار) بنمو قدره 18%.

الميزان التجاري

وأظهرت بيانات المركز ارتفاع فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال شهر يناير 2023 ليصل إلى 4.9 مليار درهم (1.34 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 4.13 مليار درهم (1.28مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية، في حين تعد الإمارات في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.

مستويات ما قبل الجائحة

وبحسب البيانات تخطى التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر يناير 2023، مستويات التبادل التجاري المسجلة في الشهر ذاته من عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19 بأكثر من 26.3%، حيث بلغ التبادل التجاري في يناير 2019 نحو 6.73 مليار درهم (1.83 مليار دولار)، وذلك بعد أن قفزت صادرات الدولة من 1.28 مليار درهم (356 مليون دولار) إلى نحو 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار) بنمو زادت نسبته على 37%، تزامناً مع ارتفاع الواردات من 5.44 مليار درهم (1.48 مليار دولار) إلى 6.7 مليار درهم (1.83 مليار دولار)، بنمو نسبته 23.1%.

مستوى تاريخي للتجارة في 2022

يأتي الارتفاع القوي في التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر يناير 2023، امتداداً للنمو الكبير الذي سجله خلال عام 2022، ووصوله إلى مستوى قياسي بتجاوزه حاجز الـ 100 مليار درهم لأول مرة، بعد أن سجلت صادرات الدولة إلى أميركا ارتفاعاً تاريخياً لتصل إلى 25.3 مليار درهم (7 مليارات دولار)، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي، الذي صنف الإمارات في المرتبة 21 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية، والمرتبة 45 بين أكبر أسواق الواردات.

وقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 إلى 101.8 مليار درهم (27.75 مليار دولار) مقارنة مع 84.46 مليار درهم (23 مليار دولار) لعام 2021، بنمو نسبته 20.6%.

وبحسب البيانات قفز إجمالي قيمة صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال عام 2022 إلى 25.35 مليار درهم (6.9 مليار دولار) وهو أعلى مستوى تسجله صادرات الدولة إلى أميركا على الإطلاق، وذلك مقارنة مع صادرات بلغت 21.84 مليار درهم (5.95 مليار دولار) في عام 2021، وبنمو نسبته 16%، لتأتي بذلك الدولة في المرتبة 21 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية حول العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبلغت في المقابل واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2022، أكثر من 76.5 مليار درهم(20.85 مليار دولار) مقارنة مع 62.67 مليار درهم لعام 2021، بنمو قدره 20.2%، لتأتي بذلك في المرتبة 45 عالمياً بين أكبر أسواق الواردات للولايات المتحدة.

وبلغ العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة خلال عام 2022 نحو 51 مليار درهم (13.9 مليار دولار) مقارنة بعجز قدره 40.8 مليار درهم في عام 2021.