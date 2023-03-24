21.5 مليار درهم توزيعات أرباح البنوك الوطنية لمساهميها

أبوظبي (وام)

بلغت توزيعات أرباح 12 بنكاً مدرجاً لمساهميها في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نحو 21.5 مليار درهم عن العام الماضي، منها 18.35 مليار درهم توزيعات نقدية و3.1 مليار درهم توزيعات أسهم مجانية.

واستحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية والمجانية بما نسبته 59.2% أو ما قيمته 12.7 مليار درهم تشمل 9.85 مليار درهم توزيعات نقدية و2.84 مليار درهم توزيعات مجانية. ووصل نصيب البنوك المدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 40.8% من التوزيعات الإجمالية بقيمة 8.75 مليار درهم تشمل 8.49 مليار درهم توزيعات نقدية و255.9 مليون درهم توزيعات مجانية.

ففي بنك أبوظبي الأول، بلغت توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين 52% من رأس المال المدفوع بما يعادل 0.52 درهم للسهم الواحد وبإجمالي 5.74 مليار درهم عن 2022.

ويوزع «أبوظبي التجاري» 0.55 درهم للسهم الواحد، متضمنة أرباحاً نقدية تبلغ 0.18 درهم وأسهماً مجانية بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد، بإجمالي 3.827 مليار درهم. ويستحق مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني توزيعات 60 فلساً لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 3.789 مليار درهم. ويوزع «دبي الإسلامي» أرباحا نقدية بقيمة 2.2 مليار درهم. أما توزيعات «بنك المشرق» فتبلغ 1.805 مليار درهم نقدا عن العام الماضي. وتصل توزيعات «أبوظبي الإسلامي» إلى 1.7 مليار درهم أي ما يعادل 49 فلساً للسهم الواحد.

كما يوزع بنك دبي التجاري نحو 912.5 مليون درهم، تشمل توزيعات نقدية بإجمالي 730.1 مليون درهم، وأسهم منحة بنحو 182.4 مليون درهم. ويوزع الشارقة الإسلامي 462.2 مليون درهم نقدا و5% أسهم منحة بقيمة 154 مليون درهم. وتصل توزيعات أم القيوين الوطني، إلى 200 مليون درهم. كما يوزع بنك الفجيرة الوطني أسهم منحة بنسبة 6% بما يعادل 120 مليون درهم.

واقترح مجلس إدارة مصرف عجمان توزيع 73.5 مليون أسهم منحة وبإجمالي 73.5 مليون درهم.من جانبه، اقترح مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني توزيع أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 569.9 مليون درهم.