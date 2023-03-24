6.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

خيمت حالة من الحذر على أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت قيمة التداول الإجمالية في سوقي المال بالدولة إلى 6.8 مليار درهم، وسط حالة من الانتظار والترقب لتطورات الأسواق الدولية.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفضت قيمة التداول إلى 5.5 مليار درهم، الأسبوع الماضي، مقارنة مع 8.4 مليار درهم في الأسبوع الأسبق، ما يعتبر أدنى من معدلات قيمة التداول الأسبوعية منذ بداية العام الجاري، نتيجة لحالة الحذر التي هيمنت على المتعاملين، انعكاساً لاستمرار حالة عدم اليقين في أسواق المال العالمية، واستمرار تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، منذ مارس 2022 وحتى أمس الأول حيث قرر رفع أسعار الفائدة الأساس بواقع 25 نقطة أساس لتتجاوز مستوى 5%.

سوق أبوظبي

وانعكست التطورات الدولية على أسواق المال المحلية من خلال مبيعات المستثمرين الأجانب التي سجلت نحو 924 مليون درهم صافي بيع خلال الأسبوع.

وأغلقت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بالسوق عند مستوى 2.689 تريليون درهم أمس مقارنة مع 2.72 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق، بانخفاض بلغت قيمته نحو 31 مليار درهم.

التداول بالهامش

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن شهية المتعاملين في السوق للمخاطرة أصبحت أدنى بكثير، حيث انخفضت قيمة التداول بالهامش إلى النصف تقريباً خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة عمليات البيع على التداول بالهامش خلال الأسبوع الماضي 239 مليون درهم مقارنة مع 446 مليون درهم في الأسبوع السابق، فيما انخفضت عمليات الشراء إلى 220 مليون درهم من مستوى 270 مليون درهم في نفس فترة المقارنة.

وأغلق المؤشر العام للسوق «فاداكس 15» عند مستوى 9542.2 نقطة منخفضاً بنسبة 1.7% تعادل تراجعاً بقيمة 163 نقطة تقريباً خلال الأسبوع الماضي.

ورغم الانخفاض العام، إلا أن 28 شركة مدرجة في سوق أبوظبي تمكنت من الإغلاق مرتفعة بنهاية جلسة أمس مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الإغلاق لـ 35 شركة فيما تماسكت أسعار 37 شركة من دون تغيير خلال الفترة نفسها.

سوق دبي

في سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3349.5 نقطة من دون تغيير يذكر خلال الأسبوع، فيما ارتفعت القيمة السوقية بقيمة 3 مليارات درهم لتبلغ 588 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 385 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

أما قيمة التداول فقد انخفضت إلى 1.28 مليار درهم، مقارنة مع 1.78 مليار في الأسبوع الأسبق.

وتظهر بيانات السوق أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 643.3 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 595.00 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 48.30 مليون درهم، صافي شراء.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 772.58 مليون درهم لتشكل ما نسبته 60.27 % من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 736.39 مليون درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 36.19 مليون درهم، صافي شراء أيضاً.