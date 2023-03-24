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«سوق أبوظبي» يعين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال «أمين حفظ»

«سوق أبوظبي» يعين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال «أمين حفظ»
25 مارس 2023 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع محفظة خدمات الحفظ الأمين المتاحة لديه، بتعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كأمين حفظ، بعد أن حصلت على رخصة الحفظ الأمين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، في خطوة جديدة ضمن جهود السوق لتعزيز مستويات السيولة واستقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين إليه بما يسهم في زيادة وتنويع مكوناته وتوسيع قائمة الشركات قيد الإدراج وطرح منتجات وخدمات جديدة بجانب الارتقاء بممارسات حوكمة الشركات.
وتعد الشركة الذراع المصرفية الاستثمارية العالمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الذي دخل في شراكة مع بنك «بي إن واي ميلون» (BNY Mellon)، أكبر مؤسسة مصرفية لخدمات الحفظ في العالم، لتقديم خدمات الحفظ لعملائها. وتوفر الإمارات دبي الوطني كابيتال بصفتها أميناً حفظاً مرخصاً حلولاً آمنة للمستثمرين للاحتفاظ بالأوراق المالية، مثل الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى. 
وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إنضمام الإمارات دبي الوطني كابيتال كأمين حفظ، يمثل خطوة مهمة ستسهم في زيادة خيارات الحفظ المتاحة أمام المستثمرين، مؤكداً مواصلة توسيع محفظة الخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للمستثمرين وتعزيز جودتها بما يرتقي بمكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كواحد من أكثر الأسواق المالية حيوية في المنطقة.
وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، إن التحالف مع «بي إن واي ميلون» يوفر خدمات الحفظ عبر مناطق جغرافية متعددة، وذلك بجانب المساهمة في دعم تطوير سلسلة القيمة لخدمات ما بعد التداول ونمو أسواق رأس المال في المنطقة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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