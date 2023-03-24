«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع شركات الاستثمار العالمية

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من المستثمرين العالميين ومحللي أبحاث الأسهم، من شركات «ويليام بلير»، و«ميلينيوم كابيتال»، و«جيمواي»، و«إيست سبرينغ»، و«جينيسون»، و«جيه بي مورغان».

حضر اللقاء، الذي عُقد في المبنى الرئيس للهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وتوماس فيرغيس، رئيس المالية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات الاستثمارية، لا سيما في مجال التمويل الأخضر والمستدام والمشاركة في المشاريع التي تنفذها الهيئة. وأكد معالي الطاير أن دبي تواصل الاحتفاظ بصدارتها العالمية كوجهة مثالية للسياح والزوار والمكان المفضل للأعمال، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وبيئة محفزة تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال وتضمن فرصاً استثمارية واعدة.