الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التمويل المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين مؤخراً في مدينة أودايبور في الهند. وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل التمويل المستدام والتقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وعبدالعزيز ناصر المعلا رئيس فريق الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والشركاء التابعون للمجموعة، وممثلو المنظمات الدولية.