السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التمويل المستدام

مشاركون في الاجتماع (من المصدر)
25 مارس 2023 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«صرخة المودعين» في احتجاج أمام «مصرف لبنان»
الإمارات: ملتزمون بالتخفيف من معاناة متضرري الزلزال في سوريا

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين مؤخراً في مدينة أودايبور في الهند. وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل التمويل المستدام والتقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023.
وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وعبدالعزيز ناصر المعلا رئيس فريق الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والشركاء التابعون للمجموعة، وممثلو المنظمات الدولية.

التمويل المستدام
الإمارات
مجموعة العشرين
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©