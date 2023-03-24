تسارع النمو بمنطقة اليورو في مارس

بروكسل (أ ف ب)

تسارع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو في شهر مارس مسجلاً أعلى مستوياته خلال عشرة أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات، وفق ما أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة إس إند بي جلوبال أمس.

وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استناداً إلى استطلاع للشركات54.1 نقطة بالمقارنة مع 52 نقطة في فبراير، مسجلا زيادة للشهر الخامس على التوالي. ويشير رقم يزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير رقم دون هذه العتبة إلى تراجع. وقال كريس وليامسون الخبير الاقتصادي في إس إند بي جلوبال إن «البيانات الأخيرة المستطلعة تكشف عن مستوى يوازي زيادة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي لمجمل الربع الأول» بالمقارنة مع الربع السابق، وفق ما جاء في بيان.

أسواق الطاقة

وتابع أن «النمو ارتفع عن الحد الأدنى المسجل في نهاية العام 2022، إذ إن المخاوف المرتبطة بوضع أسواق الطاقة ومخاطر الركود تبددت جزئيا»، مشيرا كذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن وضع سلاسل الإمداد. غير أن وليامسون حذر بأن النمو في منطقة اليورو يواجه «اختلالا كبيرا في التوازن» لأنه يستند بصورة «شبه حصرية على أداء قطاع الخدمات» في حين أن «قطاع الصناعات التحويلية متوقف تقريبا ويكافح للحفاظ على مستويات إنتاجه إزاء تراجع الطلب حالياً».

من جهة أخرى، تراجع النشاط الصناعي نتيجة «تراجع جديد في حجم الطلبيات الجديدة التي تلقاها أصحاب المصانع في منطقة اليورو» وأوضحت إس إند بي جلوبال أن مستويات الإنتاج لم تعتمد سوى على «معالجة الطلبيات الراهنة».

وعلقت إس إند بي جلوبال أنه بالنسبة إلى مجمل منطقة اليورو «تسارع نمو التوظيف في مارس فيما بقيت توقعات النشاط لـ12 شهراً إيجابية رغم مخاوف الشركات حيال صعوبات القطاع المصرفي وارتفاع تكلفة الاقتراض».

زيادة الفائدة

ورأت فرانزيسكا بالماس من شركة كابيتال إيكونوميكس أن هذه الأرقام الجيدة يفترض أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى «زيادة معدلات فائدته أكثر خلال الأشهر المقبلة».

غير أن بيرت كولين من مصرف آي إن جي توقع «تراجعا طفيفا في النشاط الاقتصادي في الفصول المقبلة» إذا ما بقيت مشكلات النظام المصرفي مضبوطة بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وإنقاذ مصرف كريدي سويس.

وأوضح أن «التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية ينعكسان على الآفاق الاقتصادية».