الدولار ينخفض والين لأعلى

سنغافورة (رويترز)

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمس، إذ أبقى القلق بشأن البنوك المستثمرين في حالة حذر وقيم المتعاملون احتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسة، 0.097 بالمئة إلى 102.48 نقطة ليبقى أعلى قليلاً من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 101.91 الذي لامسه أمس الأول. وحقق المؤشر مكاسب طفيفة أمس الأول هي الأولى له في ستة أيام تداول. رفع مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، لكنه اتخذ موقفاً حذراً بشأن المزيد من الزيادات بسبب الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي حتى مع إبقاء رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحاً أمام رفع آخر في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وارتفع الين 0.5 بالمئة إلى 130.16 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 130.055 في وقت سابق من الجلسة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2285 الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2341 دولار أمس الأول في تعاملات متقلبة.

وصعد اليورو 0.03 بالمئة عند 1.0833 دولار ليظل أقل من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0930 دولار الذي لامسه أمس الأول.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.669 مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.624 مقابل الدولار.