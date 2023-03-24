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الاقتصادي

بنك أوف أميركا يتوقع تراجع الأسهم والسندات الأميركية

بنك أوف أميركا يتوقع تراجع الأسهم والسندات الأميركية
25 مارس 2023 02:25

نيويورك (وكالات) 

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يتوقع المحللون الاقتصاديون في مجموعة بنك أوف أميركا المصرفية الأميركية تراجعا كبيرا في أسعار الأسهم والسندات خلال الشهور المقبلة في ظل اندفاع المستثمرين نحو تجميع السيولة النقدية بصورة لم تحدث منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.
وقال فريق المحللين بقيادة ميشيل هارتنت  في تقرير حمل تاريخ أمس الأول إن «أسواق الأسهم والائتمان  لديها نهم شديد لخفض أسعار الفائدة ولا تخشى  الركود بما يكفي»، مضيفا أن الأسهم والسندات ذات التصنيف الائتماني الجيد ستتعرض لضربة خلال الشهور الثلاثة أو الستة المقبلة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسواق المال الأميركية على الحافة حاليا في ظل انهيار عدد من البنوك الأميركية وتعثر بنك كريدي سويس السويسري الذي تدخل منافسه يو.بي.إس وبدعم من الحكومة السويسرية لشرائه. 

بنك أوف أميركا
الأسهم الأميركية
السندات الأميركية
أميركا
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