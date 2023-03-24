السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

48.3 مليار درهم مكاسب «أدنوك للغاز» بعد أسبوعين من الإدراج

مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية
24 مارس 2023 18:02

عزز سهم "أدنوك للغاز" مكاسبه على مدار أسبوعين من الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية ليربح رأسماله السوقي نحو 48.3 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم "أدنوك للغاز" من 181.9 مليار درهم عند الإدراج وصولا إلى أكثر من 230.2 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وصعد سعر السهم بنسبة 26.6% منذ الإدراج ليقفل عند مستوى 3 دراهم في نهاية تداولات اليوم، مقابل سعر الطرح البالغ 2.37 درهم، بمكاسب تعادل 0.63 درهم. 

واستقطب سهم "أدنوك للغاز" على مدار أسبوعين سيولة بأكثر من 1.6 مليار درهم بعد التداول على 563.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يزيد عن 24.1 ألف صفقة.

وأدرجت أسهم "أدنوك للغاز" مطلع الأسبوع قبل الماضي في سوق أبوظبي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم.

وحقق اكتتاب "أدنوك للغاز" أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في الإمارات مع بلوغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة. 

أخبار ذات صلة
6.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أسبوع
«سوق أبوظبي» يعين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال «أمين حفظ»
المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أدنوك
أدنوك للغاز
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©