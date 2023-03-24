هيونداي وكيا تستدعيان 570 ألف سيارة في الولايات المتحدة
هيونداي وكيا تستدعيان 570 ألف سيارة في الولايات المتحدة
24 مارس 2023 09:10
قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وشركة كيا التابعة لها اليوم الجمعة إنهما ستستدعيان أكثر من 570 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب وجود خطر اندلاع حريق بالمركبات.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركتين قدمتا تقارير الاستدعاء إلى الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة على الطرق السريعة.
ووفقاً للإدارة الوطنية الأميركية للسلامة على الطرق السريعة فإن السيارات المتضررة هي سانتا كروز هيونداي طراز 2023-2022، وهيونداي سانتا في طراز 2023-2019، وسنتا في الهجين طراز 2023-2022، وكيا كارنيفال ميني فان طراز .2023-2022 ونصحت الشركتان أصحاب هذه الطرازات بترك السيارات بعيدا عن البيوت وغيرها من المنشآت حتى يتم حل المشكلة.