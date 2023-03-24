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تراجع أسعار النفط بعد إعلان أميركا تباطؤ إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي

تراجع أسعار النفط بعد إعلان أميركا تباطؤ إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي
24 مارس 2023 08:54

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مواصلة خسائر اليوم السابق، بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 75.43 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 69.44 دولار للبرميل.

وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب أمس الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام. ودفعت مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1983.

 

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