الشقق الفندقية و«الأربع نجوم» بأبوظبي الأعلى إشغالاً

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهدت المنشآت الفندقية بأبوظبي من فئتي «الشقق الفندقية»، و«الأربع نجوم»، أعلى معدلات للإشغال الفندقي في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، في وقت تصدر السوق الروسي متوسط مدة الإقامة في فنادق العاصمة، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأشارت البيانات، إلى أن فئة الشقق الفندقية سجلت متوسط إشغال 83% في يناير وفبراير، بينما سجلت فنادق الأربع نجوم 79% في الإشغال ليتجاوز متوسط الإشغال الفندقي لجميع الفئات في يناير وفبراير 75%، في وقت سجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم 70% في الإشغال، وفئة الفنادق بين النجمة والثلاث نجوم 71% إشغالاً.

واستقبلت فنادق الخمس نجوم 343 ألف نزيل فندقي في يناير وفبراير بنمو 52% فيما بلغ متوسط مدة الإقامة لنزلائها 2.9 ليلة. بينما استقبلت الفنادق من فئة الأربع نجوم 238 ألف نزيل بنمو 52% فيما بلغ متوسط مدة الإقامة فيها 2.2 ليلة، في وقت استقبلت فنادق من فئات النجمة إلى 3 نجوم 120 ألف نزيل بنمو 54% ومتوسط إقامة 2 ليلة. واستقبلت الشقق الفندقية 74 ألف نزيل بنمو 25% ومتوسط إقامة 5.2 ليلة.

الروس في الصدارة

وفيما يتعلق بمعدلات الإقامة حسب الأسواق السياحية في يناير وفبراير، تصدر السياح الروس بمتوسط 4.2 ليلة فندقية، يليهم السياح البريطانيين بمتوسط 3.8 ليلة، ثم السياح الأميركيين بمتوسط 3.6 ليلة، يليها السياح المصريين بواقع 3.2 ليلة، ثم السياح الهنود بواقع 2.7 ليلة، في وقت يُقيم السياح من الإمارات بمعدل 2.1 ليلة.

ويحل السوق الروسي في المرتبة الثالثة في عدد نزلاء فنادق أبوظبي ضمن قائمة الأسواق السياحية الدولية، في وقت شهدت فنادق العاصمة نمواً متضاعفاً من عدد النزلاء الروس بنسبة 177% في يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

إشغالات وإيرادات

وشهدت فنادق أبوظبي نمواً قياسياً في عدد النزلاء خلال يناير وفبراير الماضيين، حيث استقبلت 774 ألف نزيل بنمو 49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات الدائرة، وأشارت البيانات إلى أن الفنادق سجلت إجمالي إيرادات فندقية في يناير وفبراير بواقع 1.15 مليار درهم بنمو 39%، فيما سجلت المنشآت الفندقية متوسط إشغال 75%، في وقت بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 486 درهم بنمو 43%.

وفيما يتعلق بالمدن والمناطق في أبوظبي، سجلت مدينة العين في يناير وفبراير نمواً في عدد النزلاء بنسبة 28%، بينما سجلت منطقة الظفرة نمواً بنسبة 25% في عدد النزلاء، أما مدينة أبوظبي فسجلت نمواً بنسبة 52% في عدد النزلاء، بحسب البيانات.