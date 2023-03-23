«دناتا» و«أميركان إيرلاينز» توسعان شراكتهما في الهند

دبي (الاتحاد)

وسّعت دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، شراكتها طويلة الأمد مع أميركان إيرلاينز لدعم العمليات التجارية المتنامية للناقلة في الهند. وتشغّل أميركان إيرلاينز، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، رحلات يومية بين نيويورك ودلهي، بالإضافة إلى تقديم خدمات محلية من خلال شراكتها مع «إنديغو IndiGo»، كما أن لديها خططاً لمزيد من التوسع في السوق.

وتوفر «دناتا لخدمات التمثيل» مجموعة شاملة من خدمات المبيعات والتسويق لشركة أميركان إيرلاينز بصفتها وكيل المبيعات العام GSA لها في الهند. وتعمل كحلقة وصل أساسية بين الناقلة والسوق المحلية، وتدعم عملياتها التجارية في السوق. كما ستساعد شبكة دناتا وخبراتها الواسعة في تمثيل شركات الطيران والتسويق الواسع والمبيعات والخبرة التشغيلية، أميركان إيرلاينز على تعزيز تواجدها في السوق لتلبية الطلب المتزايد سريعاً في جميع مناطق الهند.

وتعمل «دناتا لخدمات التمثيل»، وهي جزء من «مجموعة دناتا للسفريات»، كوكيل عام لمبيعات أميركان إيرلاينز في دبي والإمارات الشمالية منذ أكثر من 45 عاماً.