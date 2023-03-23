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51 شركة جديدة تختار أبوظبي مقراً لها

أحمد علي علوان يستعرض التقرير (من المصدر)
24 مارس 2023 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توسّعها عام 2022 بنسبة 102% لتضمّ أكثر من 200 شركة ناشئة، مع انتقال 51 شركة جديدة إلى العاصمة الإماراتية، وخلال 2022، جمعت الشركات الناشئة التي انضمت إلى Hub71 ما يقارب 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) من رأس المال المخاطر، ووفّرت أكثر من 900 وظيفة. 
وحسب تقرير الأثر لعام 2022 الصادر عن المنصة، وسّعت Hub71 نطاق مبادراتها المصمّمة لجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، ودخول السوق عبر إتاحة الوصول إلى مجموعة متزايدة من المستثمرين، بدءًا من أكثر من 30 شركة رأسمال مخاطر، إلى جانب الشركات العائلية والشركاء التجاريين. وتسهم أعمال Hub71 في تعزيز التنويع الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي، والتقدّم التكنولوجي في دولة الإمارات التي تسعى لتكون موطن ريادة الأعمال بحلول عام 2031. وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ HUB71: «تعدّ منظومة Hub71 القوّة الدافعة لنموّ العديد من الشركات الناشئة الناجحة، وشركات التكنولوجيا في أكثر من 20 قطاعاً مختلفاً».
ومن جانبه، قال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ HUB71 خلال استعراض التقرير: «يعرض تقرير الأثر لهذا العام نموّ إمارة أبوظبي الإستراتيجي وتطوّرها كمنظومة عالمية للتكنولوجيا تمكّن الشركات الناشئة من النموّ والتطوّر».

أبوظبي
الإمارات
Hub71
الشركات الناشئة
هب 71
منصة هب 71
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