الإمارات تشارك في اجتماعات لجنة السوق الخليجية

الرياض (الاتحاد)

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، مشاركتها في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، والتي عقدت مؤخراً في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق المالي والاقتصادي بين دول المجلس. وضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التنمية الصناعية والفريق الفني المختص بالاستثمار، ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد.

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي».