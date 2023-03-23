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631 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية

631 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية
24 مارس 2023 02:27

أبوظبي (وام)

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 630.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.  وأظهرت إحصائيات المركزي أن أصول المصارف الإسلامية زادت على أساس سنوي بنحو 40.5 مليار درهم أو ما نسبته 6.86% مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 12.7 مليار درهم أو ما نسبته 2.1% مقارنة بنحو 618.1 مليار درهم في نوفمبر 2022. وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 397.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.8%، مقابل نحو 14.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.

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زيادة الودائع
وزادت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 440 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 4.1% مقارنة بنحو 422.8 مليار درهم في ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقابل 435.5 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه. وأوضحت الإحصاءات، أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 104.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 24.1% أو ما يعادل 20.3 مليار درهم، مقابل استثمارات بنحو 84.3 مليار في ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.4% مقابل 104.2 مليار درهم في نوفمبر 2022. استثمارات البنوك
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.8 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) و2.8 مليار درهم في الأسهم، و11.5 مليار درهم استثمارات أخرى. وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، وصل إجمالي أصولها إلى 3.039 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.3%، مقارنة بنحو 2.731 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل 3.021 تريليون درهم في نوفمبر 2022. ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.8% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.2%.

إجمالي الائتمان
وصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.483 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.1%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.782 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.2%. وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس بنسبة 8.8% إلى 423.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 239.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، و137.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و9.2 مليار درهم في الأسهم، و36.8 مليار درهم استثمارات أخرى.

أصول المصارف الإسلامية
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