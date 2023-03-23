تفاهم بين «الاتحادي للتنافسية والإحصاء» و«الإحصاء الكورية»

نيويورك (الاتحاد)

وقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم مع هيئة الإحصاء في جمهورية كوريا، لتعزيز جهود التطوير والتعاون في تنفيذ برامج الإحصاء وعلوم البيانات، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتعزيز التعاون ومشاركة المعلومات في مجالات علوم البيانات والإحصاء، خلال اللقاء الذي جمع ممثلي الجانبين، خلال أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين التي عقدت بمقر المنظمة بنيويورك.

وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، رئيس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ومن الجانب الكوري الدكتور هان هون المفوض الرسمي لهيئة الإحصاء الكورية.

وأكدت حنان أهلي، في بيان، أن الاتفاقية تمثل خريطة طريق للتعاون المشترك بين الجانبين، حيث تفتح مجالات واسعة للتعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات العمل الإحصائي وعلوم البيانات، كتبادل منهجيات وممارسات الإحصاء لإنتاج بيانات إحصائية باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، واستخدام البيانات الإدارية والبيانات الضخمة لتعزيز صنع القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البيانات الضخمة، والتعاون في استخدام مخرجات الناتج المحلي الإجمالي لقياس تقدم الدول.