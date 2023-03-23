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الاقتصادي

إدراج أسهم «بريسايت» في سوق أبوظبي الاثنين المقبل

سوق أبوظبي للأوراق المالية
23 مارس 2023 22:07

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة «بريسايت» ايه أي هولدينغ بي ال سي، التابعة لمجموعة «جي 42»، للتداول اعتباراً من يوم الإثنين القادم. وأوضح السوق، في تعميم، أن «بريسايت»، المتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، سيتم التداول عليها ضمن السوق الأول - الفئة الثانية، داعياً جميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين إلى تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه. وشهد طرح «بريسايت» إقبالاً كبيراً مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، فيما تمت تغطية الطرح العام الأولي بواقع 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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