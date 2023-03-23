«الأوراق المالية» تتعاون مع صندوق أبوظبي للاكتتابات

أبرمت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وصندوق أبوظبي للاكتتابات، مذكرة تفاهم، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في إيجاد آلية للتعاون المتبادل بينهما من أجل تطوير إطار عام للاكتتابات العامة الأولية يسهم في زيادة عدد الطروحات العامة الأولية وتعميق أسواق المال المحلية، وتعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني للدولة.

وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية، د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وعن صندوق أبوظبي للاكتتابات سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بحضور محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من المسؤولين في صندوق أبوظبي للاكتتابات. وأكدت الدكتورة مريم السويدي أن التعاون بين الجانبين من شأنه إبراز الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية بالدولة، وإتاحة الفرصة لتحقيق المزيد من الطروحات الأولية في أسواق المال المحلية، وهو ما من شأنه تحقيق انتعاش في السوق الأولي، وتعميق السوق، وتنويع القطاعات، ونوهت إلى أن الإصدارات الأولية تعد ضرورة لنمو الأسواق، وجعل السوق مرآة تعكس اقتصاد الدولة الذي يتميز بالتنوع والمتانة والصلابة.

وقال سامح القبيسي، إن توقيع الاتفاق يأتي كجزء من استمرارية عملنا لتطوير المشهد العام الاقتصادي يداً بيد مع الجهات التنظيمية، ولتحفيز القطاع الخاص وتمكين أعمالهم أكثر، والذي يعتبر محفزاً أساسياً للاقتصاد والأسواق المالية، وعاملاً مهماً للشركات الخاصة المتطورة والناشئة التي تتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو.