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طيران الإمارات توسع أسطول طائرات أكاديمية تدريب الطيارين

طائرة تابعة لـ«طيران الإمارات»
23 مارس 2023 22:00

دبي (الاتحاد) تواصل أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين اقتناء أحدث التقنيات وأحدث طرز الطائرات لتدريب طياري المستقبل والمساهمة في تلبية الطلب على الطيارين.

وأعلنت الأكاديمية عن تعزيز أسطولها العامل بطلب شراء ثلاث طائرات DA42-VI//ذات المحركين وجهاز طيران تشبيهي «سميوليتر» خاص بهذه الطائرات من دياموند لصناعة الطائرات Diamond Aircraft Industries ومقرها النمسا وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 4 ملايين يورو حسب لائحة الأسعار. وستوضع طائرات//DA42-VI الثلاث التي تعمل بوقود الطائرات النفاثة في خدمة التدريب على الطائرات متعددة المحركات في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. 

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وقال الكابتن عبد الله الحمادي نائب رئيس ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: إن أسطولنا الجديد من طائرات دياموند يشكل جزءاً من هدفنا الاستراتيجي الأكبر لبرنامج التدريب، وتساعدنا هذه الطائرات في تصميم برنامج تجسير للطلبة لاكتساب مزيد من الخبرة أثناء الانتقال من محرك واحد إلى طائرة نفاثة خفيفة كما تعزز وتميز عروضنا.
 وأضاف: يستفيد طلبتنا بشكل كبير عندما يكتسبون خبرة في ثلاثة طرز مختلفة من الطائرات حتى قبل أن يتم ترخيصهم كما يساعدنا الأسطول الجديد أيضاً على المضي قدماً في الامتثال لإرشادات الهيئة العامة للطيران المدني الجديدة.

أكاديمية الإمارات
طيران الإمارات
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