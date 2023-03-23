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الاقتصادي

«اينوك» تطلق استراتيجية جديدة لدعم رؤيتها المستدامة

مسؤولو «اينوك» خلال إطلاق الاستراتيجية
23 مارس 2023 21:58

دبي (الاتحاد) كشفت مجموعة اينوك اليوم عن استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو بغية تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً، وذلك بعد تسجيل المجموعة في عام 2022 لأفضل أداء في تاريخها من النمو الممتد على ثلاثة عقود. وتستند الاستراتيجية على خمس ركائز استراتيجية للارتقاء بالمجموعة إلى صدارة مزودي أفضل الحلول العالمية في قطاع الطاقة المستدامة والمتكاملة.
وكشفت المجموعة أن تنفيذ الاستراتيجية سيكون بالتركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق تقنياتها الرقمية، وتقديم تجربة موحدة عبر سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الطاقة.
ففي إطار ركيزة «التطوير الاستباقي»، ستعمل المجموعة التي سجلت زيادة بنسبة 60% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بعام 2021، على تعزيز الكفاءات في مختلف عملياتها وإجراءاتها لإحداث نقلة نوعية في عملياتها التشغيلية وخفض التكاليف. وستعمل على مراقبة أعمالها لتعزيز تنافسيتها وخلق قيمة طويلة الأمد في الاقتصاد الإماراتي.
وفي إطار ركيزة «تطوير الأصول»، ستعمل المجموعة على تنمية قدراتها الشاملة بصورة تحقق الربحية المستدامة، بدءاً من مصفاتها إلى محطاتها ومتاجرها للبيع بالتجزئة، بغية تعزيز القيمة المحُققة في عملياتها كافة. ومن خلال ركيزة «العميل أولاً»، ستقدم اينوك مزيداً من المبادرات لخدمة العملاء وتوسيع أعمال متاجر التجزئة عبر تعزيز التزام المجموعة بالابتكار وتزويد العملاء بتجربة ترقى لطموحاتهم.

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وانسجاماً مع رؤية المجموعة المستمرة لترسيخ ثقافة «اينوك واحدة»، ستمهد ركيزة «تكامل سلسة القيمة والنمو» الطريق أمام فرص التعاون للعمل كفريق واحد عبر كامل سلسلة القيمة لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتحسين التداول المدعوم بالأصول، وإطلاق مشاريع تحويلية. وستسهم الركيزة الخامسة بمسمى «حلول الطاقة المتنوعة» بتحقيق رؤية اينوك المستدامة لمواكبة الطلب على الطاقة النظيفة مستقبلاً. وبهذا ترسخ المجموعة مكانتها لاعباً رئيسياً في اقتصاد الطاقة الجديد، والاستثمار في تقنيات تحول قطاع الطاقة بما ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتطوير حلول مبتكرة للطاقة والتنقل بالتعاون مع الشركاء أصحاب التوجهات ذاتها.
قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «كان 2022 عاماً ناجحاً حققت فيه المجموعة إنجازات بالغة الأهمية في القدرة الإنتاجية والتميز المالي والنمو عموماً، سجلت فيه اينوك قفزات نوعية في تحقيق طموحاتها على صعيد الاستدامة، فضلاً عن الاستمرار في مسيرتها تحولها الرقمي، والتي تقود الابتكار وتعمل على تلبية متطلبات العملاء وسط مشهد من التغيرات التكنولوجية المتسارعة».
وأضاف الفلاسي: «تجسّد أهدافنا العملية المدمجة في إطار عمل الركائز الاستراتيجية الخمسة، التوجه الاستراتيجي الذي تعتمده مجموعتنا في مرحلتها الجديدة من النمو. وسنعمل معاً على تحقيق الاستراتيجية وفق مبدأ 'اينوك واحدة'، وتتبّع التقدم وقياسه، والحفاظ على الانضباط والمرونة الماليين مع التزامنا بتحقيق أهدافنا ورؤيتنا ومهمتنا في ظل المشهد الاقتصادي دائم التطور».

 

اينوك
قطاع الطاقة
التنمية المستدامة
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