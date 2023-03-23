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الاقتصادي

1.23 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في أول جلسات رمضان

متعاملون في سوق دبي المالي
23 مارس 2023 21:55

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.23 مليار درهم في ختام تعاملات أول جلسة في شهر رمضان، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي. 

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 وتوزعت السيولة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و212.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 238.06 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.2 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9431.22 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9550.2 نقطة، وأغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3363.85 نقطة. واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 343.4 مليون درهم، ثم «الفا ظبي» جاذباً 152.6 مليون درهم، تلاه «الدار» بسيولة 57.4 مليون درهم.
وفى سوق دبي، تصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 51.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً نحو 49.4 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» بسيولة 22.5 مليون درهم، و«العربية للطيران» 17.5 مليون درهم.

المصدر: وام
الأسهم الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
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