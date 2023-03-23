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الذهب يواصل مكاسبه ويربح 10 دولارات

سبائك من الذهب
23 مارس 2023 12:11

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 10 دولارات في المعاملات الفورية مع تراجع الدولار الأميركي بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.51% أو ما يعادل 10.03 دولار ليصل إلى 1979.59 دولار للأونصة.

وزادت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 1.67% أو ما يوازي 32.6 دولار لتصل إلى 1982.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 1.6% إلى 23.15 دولار، وارتفع البلاتين 0.51% إلى 995.9 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.34% إلى 1440 دولار. 

 

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المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
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