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الاقتصادي

أسعار النفط تتراجع مع تقييم المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية

أسعار النفط تتراجع مع تقييم المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية
23 مارس 2023 09:24

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 0009 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 75.89 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 70.06 دولار للبرميل.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس في تسوية أمس الأربعاء.

وقال باول أمس الأربعاء إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات "واضحة" على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.

وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.

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المصدر: وكالات
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