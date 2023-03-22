انتعاش مبيعات المراكز التجارية عشية رمضان

ريم البريكي (أبوظبي)

شهدت منافذ البيع والمراكز التجارية في مناطق مختلفة بالدولة إقبالاً كبيراً على شراء المستلزمات الغذائية استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، مع تسابق العديد من منافذ البيع للإعلان عن تحفيضات وخصومات على أسعار المواد الغذائية والمشروبات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات بنسب متباينة.

وأكد مسؤولون بمنافذ بيع لـ «الاتحاد»، أن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة في الإقبال على شراء الأطعمة والمستلزمات المنزلية، لاسيما مع تنوع العروض والخصومات بمختلف منافذ البيع، مع أسهم في توفير خيارات متنوعة أمام المستهلكين.

ارتفاع ملحوظ في الطلب

وأشار ماجد الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إلى وجود ارتفاع ملحوظ في الطلب العام الحالي على شراء الأطعمة والمشروبات والأواني المنزلية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع الشامسي السبب وراء هذا الانتعاش في الطلب إلى العروض والخصومات المقدمة من الجمعيات، والتي تشمل جميع السلع الرمضانية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الخصومات والعروض فتحت مجالاً أوسع لعمليات الشراء على جميع احتياجات الأسرة.

ولفت إلى تنوع العروض المقدمة والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستهلكين من الجنسيات كافة، مشيراً إلى أن التخفيضات ساهمت في فتح المجال أمام الأفراد لاختيارات أوسع من المواد الغذائية دون الحاجة لحصر أصناف محددة ضمن السلة الرمضانية.

وأوضح الشامسي، أن المستهلك يمكنه الاطلاع مسبقاً على الأسعار والأصناف المتوفرة عبر موقع الجمعية، مبيناً أن سعر السلع لم تطرأ عليها أي زيادة مع قدوم الشهر الفضيل، استناداً إلى قوائم الأسعار في الموقع الخاص بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

إقبال جيد

بدوره، أكد سهيل البستكي مدير تعاونية الاتحاد، أن مراكز البيع، خاصة فروع التعاونية، شهدت إقبالاً جيداً من جانب المستهلكين لشراء السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، موضحاً أن العادات الشرائية عند الكثير من المستهلكين والمتسوقين تغيرت؛ نظراً لوعيهم الكبير بأهمية التسوق الدوري واليومي والأسبوعي، وضرورة شراء المنتجات الطازجة بشكل شبه يومي.

وأشار إلى زيادة إقبال المستهلكين على منافذ البيع خلال شهر رمضان المبارك، والاهتمام بالاستفادة من العروض الأسبوعية الرمضانية وشراء السلع مخفضة السعر في العروض بعد مقارنتها مع مثيلاتها، وبكميات مناسبة.

وأكد البستكي أن جائحة «كورونا»، خلال السنوات الماضية، غيرت مفاهيم كثيرة للتسوق والإقبال على السلع، وأصبح لدى معظم المتسوقين ثقة في توافر جميع السلع وبأسعار جيدة ومقبولة ومخفضة أكثر الأحيان، من دون الحاجة إلى تخزينها.

عروض ترويجية

وأضاف البستكي أن شهر رمضان يعتبر من المواسم المميزة للتسوق، والاستفادة من العروض الترويجية التي تسعد المتسوقين، موضحاً أن الجمعيات التعاونية لها دور فاعل وكبير للمحافظة على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم توفير العروض التي تسهم في تخفيف العبء على المستهلكين، مع طرح خصومات تصل إلى 75% على أكثر السلع استهلاكاً، وبما يتناسب مع مع حجم ميزانية مختلف الفئات.

وذكر أن التعاونية اعتمدت خطة لإطلاق 7 حملات ترويجية مخصصة لشهر رمضان، بدأت قبل رمضان وتستمر إلى بعد رمضان لمدة 60 يوماً، ركزت خلالها على السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً، لاسيما الغذائية، حيث أعلنت عن تخفيض أسعار أكثر من 10 آلاف صنف غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وبين البستكي أن السلع الأكثر استهلاكاً هي السلع الغذائية، ومنها الأرز والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضراوات ومنتجات رمضان الخاصة والعصائر والطحين والمياه، وغيرها من المنتجات والسلع غير الغذائية، مثل الأواني والبلاستيكيات والمنظفات وغيرها.

خصومات متنوعة

من جانبه، أشار ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة لولو العالمية إلى أنه يمكن للمتسوقين من متاجر اللولو الاستفادة من خصم يصل إلى 60% على منتجات مختارة في فئات مختلفة، بما في ذلك البقالة والمنتجات الغذائية والمنتجات الطازجة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمفروشات.

وأوضح أن «اللولو» أعلنت عن مبادرة «الأسعار الثابتة» بموسم التسوق في رمضان، حيث ستقدم أكثر من 200 منتج بأسعار ثابتة طيلة الشهر الكريم بغض النظر عن أحوال السوق، مما سيساعد المتسوقين على التوفير.

وذكر أن المجموعة طرحت «السلة الرمضانية»، والتي تشمل عدداً من المنتجات الأساسية، وتتوافر بحجمين بسعر 85 و120 درهماً.

كما ستقدم متاجر «لولو هايبر ماركت» في الإمارات مجموعة متنوعة من العروض الترويجية المستهدفة طوال شهر رمضان وفي العيد، كما تتوافر بطاقات هدايا «لولو» للتسوق بتصاميم رمضانية مختلفة وبثلاثة فئات 100 و250 و500 درهم.

وأضاف: تحظى متاجر التسوق بأقبال كبير من العائلات من أجل اقتناء جميع مستلزمات المائدة الرمضانية خلال الشهر الكريم، بما في ذلك المستلزمات الأساسية لوجبات الإفطار والسحور.

وأضاف أن المنتجات الطازجة، اللحوم والدجاج، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة تجد اهتماماً كبيراً من المتسوقين حيث تتوافر عليها عروض متنوعة، كما تحظي «سلال لولو الرمضانية» باهتمام كبير من المتسوقين والتي تتوافر في جميع المتاجر وعبر موقع «لولو» الإلكتروني.