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الاقتصادي

«بي اتش ام» صانع سوق لخمسة من صناديق «شيميرا»

«بي اتش ام» صانع سوق لخمسة من صناديق «شيميرا»
23 مارس 2023 02:17

أبوظبي (وام) 

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أعلنت شركة شيميرا كابيتال، المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي، عن قيام شركة بي اتش ام كابيتال، بدور صانع السوق لثلاثة من صناديق شيميرا للمؤشرات المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، واثنين من صناديق استثمار شيميرا للمؤشرات المتداولة المدرجة في سوق دبي المالي. وستؤدي بي اتش ام كابيتال دور صانع السوق لثلاثة من صناديق شيميرا المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهم شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول - تراكمي العائد «CHAESH»، وشيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - ذو العائد الموزع «CHAEIN»، وشيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15 المتداول «CHADX15».
كما ستؤدي بي اتش ام كابيتال دور صانع السوق لاثنين من صناديق شيميرا المدرجة في سوق دبي المالي، وهما شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول - ذو العائد الموزع «CHAESHIN»، وشيميرا ستاندرد آند بورز يوسيتس المتداول - تراكمي العائد «CHAE».

الإمارات
شيميرا للاستثمار
صناديق الاستثمار
أبوظبي
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