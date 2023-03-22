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28 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

28 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
23 مارس 2023 02:17

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 28 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية والطاقة. 
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.268 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.296 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.706 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و590.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.53 مليار درهم موزعة منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و322.2 مليون درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 418.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 260.7 ألف صفقة.
أغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية على مكاسب مع نمو مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند 9490.36 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.62 في المائة ليبلغ مستوى 9604.11 نقطة.
وصعد مؤشر سوق دبي العام للجلسة الثانية على التوالي، وارتفع بنسبة 1.1 في المائة أو ما يوازي 11.68 نقطة، ليغلق عند 3392.72 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ جلسة 9 مارس الماضي.

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