«مبادلة» و«أريس» تطلقان مشروعاً للاستثمار في فرص الائتمان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أريس مانجمنت «أريس» الشركة العالمية للاستثمارات البديلة، ومبادلة للاستثمار «مبادلة»، مشروعاً مشتركاً بهدف الاستثمار في فرص الائتمان في الأسواق الثانوية على مستوى العالم.

سيقوم المشروع المشترك الذي تقوده مبادلة، بتوظيف استثمار أولي يقدر بنحو المليار دولار (3.7 مليار درهم) بهدف الاستفادة من النمو المتوقع والطلب الكبير من الشركاء العامين والمحدودين لحلول سيولة مصممة خصيصاً لفئة أصول الائتمانات الثانوية. ومن المتوقع أن يواصل المشروع المشترك النمو جنباً إلى جنب مع نمو فرص السوق.

ومن خلال الاستفادة من السجل الحافل الذي تتمتع به «أريس» والحضور العالمي لشركة «مبادلة»، يستفيد المشروع المشترك من الوصول إلى شبكة أوسع ومعلومات متميزة عن الأسواق، والاستفادة من فرص صفقات جديدة.

يشغل ديفيد شوارتز منصب شريك ومدير استراتيجية الصفقات الائتمانية الثانوية وعضو اللجنة التنفيذية للصفقات الثانوية في أريس. وشغل مؤخراً منصب الرئيس المشارك لإدارة استراتيجية الإقراض المباشر في «أريس» وكان أحد الأعضاء المؤسسين لها. ويضم فريق القيادة العليا أيضاً سيباستين بورديل ولوكا سالفاتو، وكلاهما شريك في مجموعة أريس سكندريز ويتمتعان بخبرة طويلة في قطاع الائتمانات الثانوية، بالإضافة إلى ناتي وولتون، شريك ورئيس إدارة استراتيجية الصفقات الثانوية في الأسهم الخاصة وعضو اللجنة التنفيذية للصفقات الثانوية في أريس.