الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مبادلة» و«أريس» تطلقان مشروعاً للاستثمار في فرص الائتمان

«مبادلة» و«أريس» تطلقان مشروعاً للاستثمار في فرص الائتمان
23 مارس 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

أطلقت أريس مانجمنت «أريس» الشركة العالمية للاستثمارات البديلة، ومبادلة للاستثمار «مبادلة»، مشروعاً مشتركاً بهدف الاستثمار في فرص الائتمان في الأسواق الثانوية على مستوى العالم.
سيقوم المشروع المشترك الذي تقوده مبادلة، بتوظيف استثمار أولي يقدر بنحو المليار دولار (3.7 مليار درهم) بهدف الاستفادة من النمو المتوقع والطلب الكبير من الشركاء العامين والمحدودين لحلول سيولة مصممة خصيصاً لفئة أصول الائتمانات الثانوية. ومن المتوقع أن يواصل المشروع المشترك النمو جنباً إلى جنب مع نمو فرص السوق.
ومن خلال الاستفادة من السجل الحافل الذي تتمتع به «أريس» والحضور العالمي لشركة «مبادلة»، يستفيد المشروع المشترك من الوصول إلى شبكة أوسع ومعلومات متميزة عن الأسواق، والاستفادة من فرص صفقات جديدة.
يشغل ديفيد شوارتز منصب شريك ومدير استراتيجية الصفقات الائتمانية الثانوية وعضو اللجنة التنفيذية للصفقات الثانوية في أريس. وشغل مؤخراً منصب الرئيس المشارك لإدارة استراتيجية الإقراض المباشر في «أريس» وكان أحد الأعضاء المؤسسين لها. ويضم فريق القيادة العليا أيضاً سيباستين بورديل ولوكا سالفاتو، وكلاهما شريك في مجموعة أريس سكندريز ويتمتعان بخبرة طويلة في قطاع الائتمانات الثانوية، بالإضافة إلى ناتي وولتون، شريك ورئيس إدارة استراتيجية الصفقات الثانوية في الأسهم الخاصة وعضو اللجنة التنفيذية للصفقات الثانوية في أريس.

مبادلة
الإمارات
مبادلة للاستثمار
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©