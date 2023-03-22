«أدنيك» تنال شهادة عالمية في تبني الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

تسلمت مجموعة أدنيك شهادة «بي إس آي كايت مارك لإدارة الابتكار» وهي شهادة عالمية مرموقة يمنحها المعهد البريطاني للمعايير إلى المؤسسات والشركات التي تتبنى الابتكار لتحقيق المرونة على المدى الطويل من أجل نمو مستمر في عملياتها واستثماراتها.

وجرى استلام الشهادة خلال استقبال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك مسؤولي المعهد البريطاني للمعايير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بحضور عدد من المديري التنفيذيين من كلا الجانبين.

ومع حصولها على هذه الشهادة العالمية المرموقة التي تستند على المعيار الدولي لإدارة الابتكار أيزو 56002، والقدرة على التكيف مع متطلبات العملاء المختلفة مع توفير الاستمرارية والكفاءة في عمليات التشغيل، تكون مجموعة أدنيك أول جهة في تنظيم المعارض تنال هذه الشهادة على المستوى العالمي. وقال حميد مطر الظاهري: حصولنا على هذه الشهادة العالمية يؤكد المكانة الريادية لمجموعة أدنيك في رسم مستقبل سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال حرصها المتواصل على تبني أفضل الممارسات لضمان الكفاءة في تحقيق نتائج متميزة تفوق توقعات الشركاء والزوار والعارضين، تماشياً مع سعيها لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية للمنطقة.